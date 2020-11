Autisme : des solutions en matière de services d’aide à domicile

Vous êtes concerné·s par l’autisme pour vous ou un de vos proches ? Il y a un an, le Département vous sollicitait via une enquête pour mieux comprendre vos besoins afin de développer des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) spécialisés dans la prise en charge des personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA).