Covid : message au personnel de santé concernant la prise en charge des sorties d'hôpital et des personnes contaminées à domicile

Le Département et l'Agence régionale de santé soutiennent un nouveau dispositif d'aide au retour et au soutien à domicile, dans le contexte de crise lié au Covid-19. Il concerne les professionnelles, professionnels de santé et les services d'aide à domicile.

Professionnelles et professionnels de santé

Vous êtes une ou un professionnel hospitalier chargé de l’organisation des sorties d’hospitalisation et vous faites face à un surcroît d’activité lié à l’épidémie de COVID-19 qui ne vous permet plus d’organiser ces sorties de façon satisfaisante ? ​

Vous êtes une ou un professionnel de santé libéral ou un service à domicile et ne pouvez pas assurer les aides ou soins de personnes suspectées ou confirmées COVID-19 à leur domicile ? Ou de personnes non-atteintes du COVID-19 pour lesquelles vous ne parvenez pas à organiser la réponse aux besoins repérés ?

Découvrez le dispositif d’appui au retour et au maintien à domicile dans le Val-de-Marne. Il s’articule autour de deux moyens : ​

une cellule de coordination qui peut-être sollicitée grâce au formulaire accessible à https://bit.ly/domicile94. Elle permet d'organiser le retour et le maintien à domicile des personnes pour lesquelles les services à domicile n’ont pas de solution satisfaisante. ​

des équipes dédiées dans les services à domicile volontaires composées d’infirmières, infirmiers et auxiliaires de vie. Le personnel interviendra au domicile de personnes suspecteés ou confirmées par le COVID-19. Ce dispositif évite la circulation virale au sein des services à domicile. Elle peut être sollicitée grâce au formulaire accessible.

Vous êtes un service à domicile ?

Les services d'aide à domicile qui sont en mesure de monter des équipes dédiées et qui souhaitent participer à cette démarche, sont appelés à se rapprocher de la cellule de coordination en écrivant à villehopital94@gmail.com

Comment faire ?

1-Signalez votre demande via ce questionnaire.

2-La cellule vous contactera pour recueillir les besoins identifiés pour la personne à son domicile, ses volontés, ses problèmes de santé…

3-S’il s’agit d’un cas suspecté ou confirmé COVID-19, la cellule contactera, selon les besoins, des services à domicile disposant ou non d’une équipe dédiée. Les services de celle-ci s’arrêteront dès la fin de prise charge dans le cadre de la maladie, et au maximum 14 jours. La personne retrouvera donc ensuite son SAD/professionnelle ou professionnel habituel après la période de COVID-19.

ATTENTION : la demande faite à la cellule ne présage pas de la possibilité de mise en place effective systématique des aides et soins. Le démarrage des interventions devra se faire de manière concertée. Le dispositif est animé par un collectif associant les SPASAD Bien vieillir, Ages et Vie et Vivr’AG, le réseau PARTAGE 94, la PTA Onco 94 Ouest et les MAIA du Val-de-Marne.

Ce dispositif est soutenu par l’Agence Régionale de Santé et le Département du Val-de-Marne. L’efficacité de ce dispositif repose sur la solidarité de tous les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social du département. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous à l’adresse villehopital94@gmail.com