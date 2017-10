Dématérialisation : la MDPH se modernise !

Depuis le 17 octobre, la MDPH numérise les dossiers et pièces envoyés par les usagers. Une évolution importante qui vise à moderniser, simplifier et accélérer le traitement des demandes des usagers (près de 78 000 en 2016 pour plus de 92 500 Val-de-Marnais ayant au moins un droit ouvert à la MDPH). A terme (2019 normalement) cela permettra aux usagers de faire leurs demandes en ligne.

La dématérialisation présente également de nombreux avantages pour les professionnels : le travail est accéléré et fluidifié et les coûts de coordination entre les services sont réduits grâce au partage d’un même dossier sur un réseau informatique. Par ailleurs, le transfert de dossiers entre les agents est plus simple, et la conservation des documents est sécurisée.

Dans un premier temps, compte tenu du changement de pratiques considérable que cela représente pour les 145 agents de la MDPH, il faut s'attendre à ce que le démarrage de cette dématérialisation entraîne un allongement des délais de traitement et une hausse des accueils téléphoniques et physiques. Mais à terme, les délais de traitement seront largement réduits.

Pour faciliter la numérisation du dossier de l’usager, il est recommandé de ne pas agrafer les documents, de transmettre des documents uniquement au format A4, d’éviter le scotch et les collages, d’être attentifs à ce que les photocopies soient lisibles surtout la pièce d’identité.