Des formations en langue des signes pour les associations

Des formations en langue des signes française (LSF) sont proposées par le service départemental Proj'aide en direction des associations et des bénévoles.

Afin de rendre accessibles les services d'accompagnement des bénévoles et des porteurs de projets associatifs aux personnes en situation de handicap, le service Proj'aide propose 6 formations en langue des signes française (LSF) sur le programme 2021-2022.

Le programme allant de septembre à juin 2022, voici les 3 sessions de formation en LSF d'ici juin 2022 :

le 8 mars : les bases de la comptabilité associative

le 13 avril : concevoir un site internet pour son association

le 18 mai : construire un projet avec méthodologie

Les formations en LSF sont signalées par un pictogramme dans le programme.

Soutenir l'engagement bénévole des personnes en situation de handicap

Des actions qui permettent de soutenir les personnes en situation de handicap dans leur choix de s'engager dans des associations. Cet accompagnement spécifique est mené dans un souci constant de répondre aux besoins d'amélioration des connaissances et des compétences indispensables à un engagement citoyen, tout en favorisant l'implication des personnes sourdes ou malentendantes en tant qu'acteur de la vie citoyenne.

Il s'agit d'ailleurs d'un axe fort du schéma départemental pour l'autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap et leurs aidants qui vise à "soutenir, valoriser et promouvoir l'engagement bénévole des personnes en situation de handicap".

Proj'aide peut également proposer la traduction en LSF des Matinales qui sont des rencontres d'information pratique et accessibles pour la gestion associative.

Par ailleurs, le service départemental Proj'aide est également équipé du logiciel ACCEO. L'accueil l'accompagnement en rendez-vous par pro'aide peuvent donc se faire via cette application destinée aux bénévoles et porteurs de projets sourds, malentendants ou aphasiques.

Pour tout renseignement ou pour une demande de rendez-vous avec Proj'aide : 01 49 56 85 37 ou projaide@valdemarne.fr

Pour des formations et ateliers à distance : le catalogue est à votre disposition ici.

Et pour rester informé de l’actualité et de l’offre de services, abonnez-vous à la newsletter Proj'aide.