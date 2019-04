Epuisement psychologique ? Réagissez !

Ces actions peuvent avoir lieu dans les locaux des Espaces autonomie porteurs de l’action (Espaces autonomie 2 et 6 pour le moment) ou à domicile selon les situations.

Ainsi, vous pouvez bénéficier d’un suivi allant jusqu’à trois entretiens individuels avec un psychologue qui pourra ensuite, le cas échéant, vous orienter vers des dispositifs pérennes ou un suivi au long cours plus intensif.

Les autres Espaces autonomie et CLIC du territoire lanceront cette action expérimentale dans les années à venir dans un objectif de couverture départementale intégrale d’ici à 2021.

La mise en œuvre de ces actions intervient dans un contexte particulier, marqué par l’évolution progressive sur le territoire val-de-marnais des CLIC en Espaces autonomie, qui deviennent au fur et à mesure de leur internalisation au Département, des lieux compétents pour accueillir et informer à la fois les personnes âgées et adultes en situation de handicap et leurs proches aidants.

Cette action rentre dans le cadre des schémas départementaux en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, visant à développer des actions afin d’accompagner les aidants sur différents aspects ; information, accès aux droits, développement d’une palette de ressources locales adaptées aux besoins et aux territoires. La mise en œuvre de cette politique repose sur un partenariat avec les acteurs locaux (MDPH, Espaces autonomie, CLIC, associations, établissements et services, mairies et CCAS…).

Communes concernées

-Bry-sur-Marne

-Champigny-sur-Marne

-Nogent-sur-Marne

-Le Perreux-sur-Marne ou Villiers-sur-Marne (Espace autonomie 2)

-Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, Rungis, Thiais ou Villeneuve-le-Roi (Espace autonomie 6)

Pour plus d’informations, veuillez contacter nos Espaces autonomie 2 ou 6 : espace-autonomie-2@valdemarne.fr ou 01 56 71 44 70 et contact@espaceautonomie6.org ou 01 48 53 79 09