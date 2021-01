Faire sa demande d'APA depuis son canapé, c'est désormais possible !

Le Département du Val-de-Marne lance un nouveau service en ligne gratuit dédié à l’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APAD) : https://autonomie.valdemarne.fr.

Il permet dorénavant à toutes les personnes val-de-marnaises concernées par cette aide de déposer leur première demande par voie électronique, de consulter son avancement ainsi que les droits et paiements en cours. Développé avec des personnes utilisatrices et des équipes professionnelles du secteur, ce service en ligne, rédigé autant que possible en écriture inclusive, permet d’effectuer sa demande 7 jours sur 7 et 24h/24, en joignant les pièces justificatives en ligne.

Joël Philippeau, chef de projet de ce service en ligne, explique : « Nous avons consulté un grand nombre de personnes afin de répondre au mieux aux besoins du plus grand nombre d'allocataires dans le but de leur simplifier la vie. »

Les personnes utilisatrices bénéficient d’un compte personnel et peuvent suivre en temps réel l’avancée du traitement de leur demande, ainsi que les droits et paiements en cours.

Un outil souple qui s’adapte aux souhaits et besoins des personnes utilisatrices

« L’objectif de ce service en ligne est de simplifier les démarches. C’était d’autant plus un objectif en cette période sanitaire particulière où il est conseillé, notamment pour les seniors, de limiter ses déplacements » ajoute Joël Philippeau.

Les usagers ou usagères ont également la possibilité de choisir leurs modalités de communication favorites avec le Département (SMS, mail, courrier, internet). Une personne déposant sa demande dans le service en ligne peut par exemple décider que la suite des échanges se fasse par courrier. Ainsi, les demandes d’APA peuvent toujours être réalisées par courrier ou par mail.

En cas de question ou de souci, il est possible d'appeler la Plateforme d'accueil téléhonique du Département au 3994.