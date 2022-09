Groupe de parole de proches aidants : ça va mieux en le disant !

Qui est concerné ?

Toute personne proche aidante, non-professionnel, qui pourrait avoir envie de partager son expérience, son ressenti, ses interrogations dans un groupe de parole.

Quels sont les objectifs de ces groupes de parole ?

- partager et échanger autour de la situation et du vécu de l’aidant

- exprimer les sentiments, la souffrance, les éventuelles angoisses générées par la situation d’aide

- identifier et mobiliser les ressources des participants afin de mieux affronter la réalité

- créer des liens et réduire l’isolement psychosocial des aidants

- cheminer avec le groupe vers une meilleure acceptation de l’épreuve traversée

Qui sont les intervenantes ?

Laëtitia Pruvost et Olga Komenko, psychologues cliniciennes spécialisées

Quand ont lieu ces groupes de parole ?

3 groupes de paroles sont organisés en présentiel :

- les lundis de 14h à 15h30 : 1 fois par mois à Créteil à compter du 12 septembre

- les jeudis de 14h à 15h30 : 1 fois par mois à Bonneuil-sur-Marne « Le Temps des Aidants » à compter du 15 septembre

- les samedis de 10h à 11h30 : 1 fois par mois à Créteil à compter du 17 septembre

Et 2 en visio :

- les mardis de 18h à 19h30 à compter du 18 octobre

- les mercredis de 9h30 à 11h à compter du 19 octobre



Jusqu’à la fin de l’année 2022, les aidants ont la possibilité de venir sur un créneau le lundi ou le samedi pour Créteil ou le jeudi pour Bonneuil-sur-Marne afin d’évaluer si le groupe peut les aider.

Comment avoir plus de renseignements ? Comment s'inscrire ?

Auprès de l'espace Autonomie 4 au 01 56 71 56 04 ou par mail à espace-autonomie-4@valdemarne.fr.