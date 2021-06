Proches aidants : comment faire de vos émotions vos alliés ?

Vous accompagnez un proche âgé ou en situation de handicap ? La crise sanitaire, provoquant confinement, couvre-feu et autres restrictions de la vie quotidienne, a modifié nos relations sociales. Mieux communiquer, mieux interpréter les émotions qui nous traversent est indispensable pour continuer à éprouver du bonheur et garder confiance en soi. C'est pourquoi des équipes professionnelles des Espaces autonomie du Département du Val-de-Marne, en partenariat avec la caisse de retraite Malakoff Humanis Agirc Arrco, proposent aux proches aidants deux cycles d'ateliers en visioconférence au mois de juin. Inscrivez-vous dès maintenant !

Avec la crise du covid-19, les échanges sociaux ont évolué. La qualité de communication s'est vue, pour certains, amoindrie. Pour d'autres, ce fut au contraire une surabondance de messages via le téléphone, les messages, les mails, etc. Il faut alors réapprendre à vivre avec la ou les personnes qu'on aide car il a fallu sans cesse se réadapter au nouveau mode de vie, aux changements de rythmes et même parfois se réapproprier les espaces, les rôles. Certains proches aidants peuvent avoir la sensation d'avoir mis leur vie sociale et/ou professionnelle entre parenthè dans ce contexte pandémique.

Communiquer et se comprendre peut parfois devenir un challenge au quotidien !

La crise sanitaire peut également avoir accentué des difficultés qui étaient déjà présentes.

Ainsi, deux cycles de trois ateliers vous sont proposés sur inscriptions pour comprendre le rôle des émotions dans nos relations à autrui et apprendre à mieux les gérer pour les transformer en allié de tous les jours !

Cycle d’atelier n°1 : lundi 21 juin et mardi 22 juin de 10h à 12h et restitution commune aux deux cycles du mardi 29 juin de 10h à 12h

ou

Cycle d’atelier n°2 : jeudi 24 juin et vendredi 25 juin de 10h à 12h et restitution commune aux deux cycles le mardi 29 juin de 10h à 12h

Les objectifs de ces ateliers

comprendre le rôle de ses émotions et comment elles fonctionnent (notion d'intelligence émotionnelle)

adapter sa communication émotionnelle pour avoir des relations apaisées et rester en lien avec les autres

apprendre à désamorcer l'agressivité pour instaurer ou rétablir un dialogue bienveillant

savoir repérer ce qui génère des tensions avec son interlocuteur ou ce qui facilite la communication

gérer ses émotions et celles des autres pour développer la confiance

Informations pratiques :

Si ces ateliers vous intéressent (nombre de places limité), envoyer avant le jeudi 17 juin un mail à da-accueil@valdemarne.fr, en précisant le cycle auquel vous souhaitez vous inscrire et votre nom, vos coordonnées téléphoniques, votre mail et votre adresse postale.

Une fois inscrit, pour vous connecter et participer à cette séance, vous aurez besoin d’un lien Zoom qui vous sera transmis la veille de chaque atelier par mail.

L'accès sera possible 15 minutes avant le début de chaque séance.