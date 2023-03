Retour vers l'événement "Vers l'EHPAD de demain"

Organisé par le Département du Val-de-Marne avec les représentants d'usagers (le Conseil départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA)) à l'auditorium du musée départemental d'art contemporain du Val-de-Marne, le MAC VAL cet après-midi se déroulait en trois temps forts :

Une première table ronde intitulée : "Les EHPAD, des lieux de vie ouverts sur leur environnement, ancrés dans leur territoire à mi-chemin entre le domicile et l'établissement".

Un intermède théâtral à la fois drôle et émouvant expliquant la démarche de la compagnie de théâtre Tout un ciel, intervenant théâtre dans les EHPAD val-de-marnais, pour qu'il y ait plus de soleil dans le ciel des résidents et des soignants des EHPAD.

Une deuxième table ronde sur le thème des conseils de la vie sociale (CVS) rénovés pour des résidents habitants-citoyens.

Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités sur son territoire, le Département souhaite mener une réflexion et des actions autour du bien-vieillir. Après une introduction d'Odile Séguret, Vice-Présidente en charge de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, soulevant de grandes questions, dix intervenants de qualité ont échangé sur la manière de rester libres jusqu'au bout de sa vie, en interrogeant les moyens, les évolutions culturelles et les pratiques professionnelles que cela suppose.

Les participants aux tables rondes allaient de représentants de la Caisse nationale de Solidarités pour l'Autonomie (CNSA) qui met en place la 5e branche de la Sécurité sociale en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, du Groupement de Coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) des EHPAD publics du Val-de-Marne, en passant par des EHPAD nous présentant leurs projets d'ouverture sur l'extérieur tels que La Seigneurie (Pantin) ou la Maison nationale des artistes (Nogent-sur-Marne), par le Think-Tank "Matières grises" et la start-up "Arbitryum" mais aussi des représentants de conseils de la vie sociale, des représentants de résidents en EHPAD ou encore des résidents eux-mêmes.

Alors qu'on devrait connaître une explosion de 4 millions à 6 millions de Français âgés entre 75 et 84 ans de 2020 et 2030, Pascal Champvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) a conclu cette journée de réflexions en faisant un résumé des échanges.