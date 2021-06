Seniors : bien manger et prendre plaisir à varier les menus

Alors que manger rime souvent avec convivialité, la crise sanitaire nous a contraint à moins sortir et donc à plus cuisiner et manger chez nous au quotidien. Il a fallu redoubler d’efforts pour varier les ingrédients de nos assiettes et les composer sainement tout en se faisant plaisir. Des ateliers et conférences en ligne vous sont proposés plusieurs fois par mois pour (ré)apprendre à varier vos menus tout en vous amusant.