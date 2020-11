Un schéma de l'autonomie pour tous

Lundi 14 décembre, le schéma de l’autonomie, à destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et leurs aidants pour 2020 à 2025 sera soumis au vote de l'Assemblée départementale, en séance du conseil, à Créteil.



couverture du schéma de l'autonomie 2020-2025

Avec ses 38 "défis", le premier schéma unique de l’autonomie a pour priorités le développement d’une approche domiciliaire et inclusive qui permet à chaque personne d’être libre de son lieu de vie, la prévention de la perte d’autonomie, le soutien aux aidants et le changement de regard sur le grand âge et le handicap.

