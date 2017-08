Balade urbaine à Arcueil et Cachan

Informations pratiques Visite samedi 14 octobre de 14h30 à 17h00 Rendez-vous à 14h30 au RER (à venir) sortie (à venir) (Adresse à venir) à Arcueil

A la rencontre des initiatives citoyennes d'Arcueil et Cachan

Balade urbaine

Nos territoires regorgent d'exemples et d'initiatives inspirantes favorables et nécessaires à une transition écologique. Les actions menées sont multiples : jardinage collectif, mise en place de circuits courts pour consommer autrement, actions d'éducation à l'environnement et au développement durable, centrale solaire citoyenne...

Le réseau Vivacités IDF et l'association La Bouilloire vous proposent d'arpenter les rues d'Arcueil et de Cachan et d'aller à la rencontre de personnes investies dans leurs villes. L'occasion de faire leur connaissance, de comprendre ce qui les anime et, pourquoi pas, d'unir nos forces !

Au programme :

Les incroyables comestibles à Arcueil, mouvement participatif citoyen animé par l’idéal de nourrir l’humanité de façon saine, localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun.

(Adresse à venir) à Arcueil

Le conseil citoyen à Cachan, composé d'habitants volontaires, d’habitants tirés au sort et d’acteurs locaux.

Les jardins partagés à Cachan, deux jardins partagés mis à disposition des associations et habitants.

Vivacités : l’éducation à l’environnement urbain

L'objectif de l'association est de former des "citadins-citoyens" dans une perspective de développement durable. L’éducation à l’environnement urbain est une éducation à la citoyenneté qui a pour but d’amener les citoyens de tout âge à appréhender la complexité de l’environnement dans ses dimensions sociale, environnementale et culturelle. C’est une démarche éducative qui vise à transmettre les connaissances et les compétences nécessaires pour participer de façon responsable à la construction d’une ville durable et solidaire.

La Bouilloire

Cette association a été fondée par des animateurs diplômés. Selon la philosophie "agir localement et penser globalement", la Bouilloire poursuit une démarche d'éducation à l’environnement pour un développement durable de notre planète. Les dynamiques sociales, écologiques, économiques, culturelles, générationnelles et familiales sont valorisées dans la démarche globale de l’association.

La Bouilloire souhaite aider chacun à prendre conscience de sa responsabilité individuelle au sein de son environnement, et des impacts de ses actions à différents niveaux, local et global.

Elle se donne aussi comme objectif d’être une structure favorisant l’insertion professionnelle en donnant l’occasion à chacun de s’investir, de se former et d’animer des activités éducatives.

