Balade urbaine: par quels chemins la ville peut regagner le fleuve ?

Résumé Le parcours de la balade, entre Gare au Théâtre et le Pont du Port à l’Anglais, couvre une zone typique du développement urbain des fleuves en zone urbaine dense. Cette zone, enclavée entre chemin de fer et fleuve a, depuis la moitié du XXe siècle été dédiée à l’industrie, le fleuve étant lui un outil de transport. Les projets d'accès aux bords du fleuve d’aujourd’hui, s’inscrivent dans une dynamique de transformation de la ville et de l’urbanisation. Des transformations déjà perceptibles que nous découvrirons au fil des rencontres des acteurs locaux. Au bout de cette balade, une rencontre surprise : les ateliers créatifs sous le pont avec Yes we Camp.

Première étape Gare au Théâtre

petite histoire des lieux

1839 – Début des travaux de la première ligne de chemin de fer : Paris-Orléans.

1848 – Inauguration de la ligne par Napoléon III. Le train traverse alors Vitry-sur-Seine sans s’arrêter.

1860 – Construction d’une halle de marchandises, bâtiment dans lequel se trouve aujourd’hui installée « Gare au Théâtre » !

2009 - L’EPA-ORSA présente le projet d’aménagement urbain des Ardoines. Il débute dès 2010 et s’appuie sur les deux gares existantes, la ligne qui les relie, et les deux sites historiques : la grande Halle des anciens ateliers ferroviaires aux Ardoines (pour le pôle multimodal) et la petite Halle de Gare au Théâtre (maintenue et renforcée dans son activité dédiée au spectacle vivant) près de la gare centrale.

Vue d'ensemble de la Zac Seine Gare Vitry

En bas à gauche: la gare de RER Vitry-sur-Seine et le théâtre. En haut à droite: le pont du Port à l'Anglais



© EPA ORSA / Philippe Guignard

Balade conçue et animée par l'association Vivacités

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT URBAIN

Former des « citadins-citoyens » dans une perspective de développement durable

L’éducation à l’environnement urbain est une éducation à la citoyenneté qui a pour but d’amener les citoyens de tout âge à appréhender la complexité de l’environnement dans ses dimensions sociale, environnementale et culturelle. C’est une démarche éducative qui vise à transmettre les connaissances et les compétences nécessaires pour participer de façon responsable à la construction d’une ville durable et solidaire.