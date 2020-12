Boire, cuisiner, se laver : RDV avec la qualité de l’eau ; crédit photo : Alexas Fotos, Pixabay

Boire, cuisiner, se laver : RDV avec la qualité de l’eau

Avec le professeur Philippe HARTEMANN, du département Environnement et santé publique de la Faculté de Médecine de Nancy, Université de Nancy

il est ausi membre du la commission spécialisée "risques liés à l’environnement" du Haut Conseil de la santé publique qui réunit l’expertise nécessaire à l’analyse des principaux risques liés à l’environnement et au travail pouvant menacer la santé de la population et à l’évaluation des stratégies de gestion de ces risques.

"Les consommateurs d’eau ont conscience qu’il existe des risques sanitaires liés à cet élément. Mais leurs craintes apparaissent souvent dirigées vers des risques mineurs ou dangers anecdotiques tandis que d’autres, de plus grande importance, demanderaient plus d’attention et de prises de mesures. C’est pourquoi il semble primordial de donner une hiérarchie des différents types de pollution, afin de comprendre quelles exigences sont nécessaires en matière de traitement de l’eau et quels défis nous attendent".