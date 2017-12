Informations pratiques Conférence Mardi 10 janvier de 19h00 à 20h30 Suivi d'un apéritif convivial Rendez-vous à la Médiathèque de l'Abbaye Nelson Mandela, 3 Place de l'Abbaye, Créteil Métro ligne 8 ( Créteil-Préfecture ) - Bus: 217, 281, 308 - parking accessible Cycle conçu en partenariat avec Grand Paris Sud Est avenir - GPSEA

COMMENT L’AGRICULTURE MODERNE A DÉRÉGLÉ LA PLANÈTE ?

D’où proviennent les fruits, les légumes et les céréales que nous consommons aujourd’hui ? L’agriculture moderne suscite beaucoup de débats (OGM, Glyphosates, vache folle,..) et est fortement mise en cause dans la crise de l’environnement. Que savons-nous des origines de cette agriculture industrielle ? L’histoire présentée lors de cette conférence, permet de suivre l’évolution des rapports entre agriculture, capitalisme industriel et système Terre, qui ont, depuis deux cent ans, transformé le travail des paysans et notre alimentation. Une histoire fondamentale pour comprendre l’origine des crises actuelles, et envisager les alternatives pour le futur

Christophe Bonneuil

Directeur de recherche en histoire au Cnrs et enseignant à l'EHESS. Il dirige la collection Anthropocène aux éditions du Seuil et a notamment publié Gènes,Pouvoirs et Profits (2009) et L'événement Anthropocène. La Terre, l'histoire et nous (2e éd. 2016). Il s’intéresse aux façons de connaître et de gouverner la nature et le vivant depuis le XIXe siècle et dans ce cadre, à l’industrialisation du vivant dans l’agriculture.

Publications

L'Événement Anthropocène, La Terre, l'histoire et nous

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, Editions du Seuil, 2016

Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque : l’Anthropocène. Plus qu'une crise environnementale, nous vivons un basculement géologique d’origine humaine. Comment en sommes-nous arrivés là ? Faisant dialoguer science et histoire, les auteurs revisitent l'histoire globale des derniers siècles au prisme de l'environnement : le manifeste d'une nouvelle génération d'historiens.

Ce cycle de conférences s'inscrit dans le cadre des Rencontres de l'agriculture