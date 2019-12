Effondrement : l'écologie sans la justice sociale ?

Informations pratiques Mercredi 15 janvier 2020 à 19h30 Accueil avec apéritif artisanal, bio et local à 19h00 Maison des Sciences de l’Environnement UPEC à pied, en vélo ou en trasports: Campus Centre - 61, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil En métro : Ligne 8 - Arrêt Créteil-Université En RER : Ligne D - Arrêt Le Vert de Maisons à pied, en vélo ou en moteur à explosion : Accès par la rue Pasteur Vallery-Radot (parking du Palais des Sports) Réservation conseillée: UPEDD@valdemarne.fr ou 01 56 72 89 44

Conférence par Daniel Tanuro

Une des critiques avancées contre la théorie de l’effondrement, est celle du manque de prise en compte des injustices sociales existantes et du manque de connaissances des analyses critiques du système économique actuel. Pour certains, les théories de l’effondrement voudraient passer outre le constat des inégalités, inégalités pourtant à la source non seulement des problèmes sociaux mais aussi des problèmes écologiques. Cette critique est-elle fondée ? Ses défenseurs peuvent-ils conjuguer vraiment les deux problématiques ?

Ancien ingénieur agronome. Daniel Tanuro défend une alternative écosocialiste : « La 'collapsologie' et l’écosocialisme présentent certains points communs mais aussi de sérieuses différences. Nous y opposons l’idée qu’il faut d’urgence produire moins et partager plus, notamment partager le travail nécessaire ».

Publications

L'impossible capitalisme vert

La Découverte Poche / Essais n°365, avril 2012