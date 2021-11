Ciné-débat de l'Upedd : Empathie

Informations pratiques Mardi 7 décembre 2021 de 20h00 à 21h30 Accueil avec apéritif artisanal, bio et local à 19h30 Cinéma du Palais 40 allée Parmentier, 94000 Créteil Métro ligne 8, Créteil-Université

La soirée

Séance ciné-débat avec projection du film "Empathie" d'Ed Antoja suivie d'un débat avec Sophie Besnard, de la Ferme bio du Plateau Briard dans le Val-de-Marne, éleveuse respectueuse du bien-être animal.

Empathie

Film vivant et sympathique, Empathie pose les bonnes questions sur notre relation à l’animal, sans jamais montrer d’images choquantes mais qui passe en revue l’ensemble des faits et chiffres concernant les animaux.

Un film réalisé par Ed Antoja

Avec les voix de Lucien Jean-Baptiste et Hélène de Fougerolles

Espagne | Durée : 1h1

Synopsis

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l'opinion publique. Complètement étranger à cette question, il va d'abord s’immerger dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette aventure singulière va remettre en question ses habitudes de consommation et son mode de vie… mais jusqu'à quel point ?

La ferme bio du Plateau Briard

La ferme bio du Plateau Briard est située à Mandres-les-Roses, dans le Val-de-Marne.

Sa superficie est d'un peu plus de 4,5 hectares. Des haies et de nombreuses essences d'arbres apportent aux animaux un environnement sécurisant et diversifié. Quelques moutons assurent une tonte écologique.

Dans cette ferme à taille humaine, les poules sont nourries avec une alimentation saine et de qualité, produite dans le respect des ressources naturelles (eau, air, faune et flore).

Sophie s'approvisionne chez des fournisseurs locaux (alimentation des animaux, fournitures diverses,...) et vends ses produits à proximité de sa ferme.

Les poules et poulets de chair sont élevés dans des poulaillers en bois et ont libre accès à un parcours herbeux et arboré. Ils sont de souche rustique à croissance lente, sont nourris avec des céréales bio produites localement et élevés dans le respect du cahier des charges "Agriculture biologique".

Après les contrôles sanitaires réglementaires, les poulets sont abattus dans un laboratoire extérieur agréé, en attendant la création d'un espace d'abattage à la ferme.