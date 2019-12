Grandes crises de l’environnement : effondrement et résilience.

Informations pratiques

Mercredi 04 mars 2020 de 9h00 à 17h00 Hôtel du Département - Salle des fêtes 21-29 Avenue du Général de Gaulle, Créteil Métro ligne 8: Créteil -Préfecture Jeudi 05 mars 2020 de 9h00 à 17h00 Maison des Sciences de l’Environnement UPEC Campus Centre - 61, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil En métro : Ligne 8 - Arrêt Créteil-Université En RER : Ligne D - Arrêt Le Vert de Maisons En moteur à explosion : Accès par la rue Pasteur Vallery-Radot (parking du Palais des Sports)

JOURNEES SCIENTIFIQUES DE L'ENVIRONNEMENT (JSE) 2020

Co-organisées par le Conseil départemental, l’université Paris-Est Créteil (UPEC), l’université Paris(UP), l’École des Ponts Paris Tech, les journées scientifiques de l’environnement (JSE) sont le rendez-vous pluridisciplinaire de la recherche en environnement dans l’Est Parisien.

Destinées aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, aux acteurs locaux et aux agents territoriaux, les conférences et tables rondes permettront à toutes et tous de s’informer et de débattre. Ces journées font partie de la formation du master Sciences et génie de l’environnement et du master Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. Elles seront ouvertes cette année aussi aux étudiants en philosophie du parcours Ethiques, normes et savoirs et Humanités médicales.

Les Journées scientifiques de l'environnement (JSE) seront précédées par trois soirées de l’Université Populaire de l'Eau et du Developpement Durable (UPEDD) à la Maison des sciences de l’environnement de l’UPEC à Créteil. Une soirée commune avec l’Université Populaire de l'Eau et du Developpement Durable (UPEDD) marquera l’inauguration des Journées scientifiques de l'environnement (JSE).

En 2020, nous traiterons, de façon transversale et pluridisciplinaire, le thème des grandes crises environnementales (dérèglement climatique, biodiversité, ressources, systèmes économiques et sociales ...). Nous poserons la question d’un effondrement de notre « système » actuel face à ces crises, et des conditions d’une résilience. Ainsi seront les grandes questions qui seront posées aux divers intervenants :

Effondrement et après ? Penser la résilience. Présentation du rapport « île de France bio région 2050 » avec Benoit Thévard et Raphael Stevens

Comment situer l’idée de l’effondrement dans l’histoire des idées ? Divers philosophes essayent de situer les origines de l’effondrement : Dominique Bourg , Alain Grandjean, Pierre Musso

Sommes-nous tous égaux face à l’effondrement ? La mesure des inégalités Regards critiques sur les théories de l’effondrement: François Gemene, Geneviève Azam, Hélène Le Tano

Qu’est-ce qui peut s’effondrer ? Le climat ? La biodiversité ? Le système économique et financier ? Revue des preuves scientifiques de l’effondrement par domaines: Didier Swingedouw, Paul Leadley, Gaël Giraud, Fabien Esculier, Florence Habets, Philippe Bihouix

Comment répondre à ces alertes d’effondrement ? La collapsologie est-elle un frein ou moteur pour un engagement politique et associatif ? Diverses Initiatives associatives et militantes dans le Val –de-Marne et ailleurs: Alice Canabate, Célia Izoard, Automne Bulard, Mikal Bak, Gaetan Lecompte



Programme en cours de construction