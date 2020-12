Informations pratiques Du 26 janvier au 22 mars 2021 à 19h30 4 rendez-vous en Webinaire

Attention, utiliser de préférence un navigateur web du type Mozilla Firefox

Nous utilisons un logiciel libre, BigBlueButton fourni et hébergé par Octopuce.

Pour toute information : UPEDD@valdemarne.fr

UPEDD saison 2020-2021, cycle 2

Itinéraire de l'eau de tous les jours

Ce cycle de l’UPEDD s’intéresse à l’eau qui est au plus près des habitantes et habitants, celle que l'on côtoie chaque jour ; que l'on boit, dans laquelle on se baigne mais aussi celle dans laquelle on abandonne ses excrétions. Il s’agirait de suivre le chemin parcouru par cette eau qui rentre et qui sort de chaque habitation.

En guise d’introduction, nous proposons de scruter l’eau dans tous ses états de santé, nous avons interrogé un médecin membre du Haut Conseil à la Santé Publique : quels sont les risques avérés et les risques imaginaires encourus par celles et ceux qui utilisent cette eau tous les jours ? Mais faut-il encore contextualiser l’eau dans la société et voici que de simples objets du quotidien peuvent nous ouvrir les vannes de l’entendement : il semble que le robinet et le compteur d’eau ont marqué un tournant dans l’histoire sociale Puis, suivant son écoulement par gravité, nous nous intéresserons aux eaux qui sortent des habitations, chargées des stigmates de ses usages. Là aussi, l’histoire resurgit: ne serions-nous pas dans la plus ancienne préoccupation de l’humanité ? Evacuer les déjections ? Une histoire sans cesse renouvelée : et si recycler d’anciennes méthodes d’évacuation était un avenir ? Evidemment, ces deux derniers épisodes sont pris dans des évènements très actuels, la gestion de l’eau devenue un gigantesque système technique. C’est donc un cheminement qui accède en grandes pompes (sans jeux de mots) à une actualité internationale, la Journée mondiale de l’eau. Ce cycle se clôturera ainsi sur l’actualité et le devenir de l’eau en ville : comment se prennent les décisions concernant les évolutions de la gestion de l’eau qui nous concernent tous ?

L’UPEDD et le Plan Bleu

Le Plan bleu est une démarche du Département qui propose une vision transversale et partagée de l’eau en Val-de-Marne. Participative, elle réunit tous les acteurs (collectivités territoriales, services de l’Etat, institutions de l’eau et de l’assainissement, associations, aménageurs acteurs économiques). Celle-ci est issue de la concertation des professionnels de l’eau, des habitantes et habitants en 2007. Le Plan bleu s’associe ponctuellement à l’UPEDD pour construire une participation citoyenne à l’eau pérenne. En effet, l’objectif est de faire émerger une citoyenneté de l’eau qui intègre la participation des habitants aux débats sur les enjeux de l’eau.

Programme du cycle

MARDI 26 JANVIER

Quels sont les plus grands risques liés à l’eau, sont-ils chimiques ou organiques ?. Quelle est la perception sociale du risque ? Quels sont les défis pour une eau accessible et sans risques ?

Intervenant : Philippe HARTEMANN, professeur de santé publique à la faculté de médecine de Nancy, chef du service d'hygiène du C.H.U. de Nancy

MARDI 9 FEVRIER

Le robinet qui ferme le flux et le compteur d’eau constituent une innovation importante dans la ville contemporaine : il remplace le caractère de bien commun de la ressource par le caractère d’un service marchand.

Intervenant : Bernard Baraqué, Directeur de recherches émérite au CNRS, CIRED (Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement).

MARDI 9 MARS

Histoire de l’assainissement, des traitements des eaux et des déchets, pour comprendre les déterminants de l’évolution des systèmes de gestion des excrétions humaines, depuis les sanitaires dans la sphère privée, jusqu’au devenir des boues d’épuration, résidu final du petit cycle de l’eau.

Intervenant : Emmanuel Adler, LEESU, École des Ponts ParisTech (ENPC)



Uriner utile. Retour vers le futur.

Techniques alternatives au tout-à-l’égout, pour la gestion des urines et matières fécales et leur valorisation agronomique. Un questionnement du système linéaire actuel du cycle de l’eau domestique, le gaspillage et le besoin de traitements. Pour le retour de l’eau à l’agriculture.

Intervenant: Fabien Esculier, Chercheur au LEESU, École des Ponts ParisTech (ENPC)

LUNDI 22 MARS

Aujourd’hui plusieurs débats traversent la gestion de l’eau devenue un grand système technique partagé entre plusieurs niveaux de décisions. Des évolutions techniques ne doivent cependant pas cacher la question de la participation citoyenne aux décisions concernant ces évolutions. Savons-nous quelles sont les conséquences de chaque évolution technique ? Un des débats qui agite aujourd’hui les acteurs de l’eau est celui des dernières techniques promues avec l’ambition affichée de "fournir une eau pure, en éliminant au-delà des normes, déjà strictement respectées, tous les micropolluants comme les résidus médicamenteux ou les perturbateurs endocriniens", les techniques d’osmose inverse basse pression (OIBP).

Le débat proposé ici, est d’entendre trois postures différentes :

En quoi consiste la technique et quels sont les enjeux ?

Intervenant pressenti : José Frédéric de Roubaix, Ingénieur des travaux publics de l’État - École des Ponts ParisTech, LEESU

Vers une eau pure : un bond en avant technologique

Intervenant pressenti : Christophe Perrod, directeur général des services techniques du SEdif.

La participation citoyenne face aux enjeux technologiques

Intervenant pressenti : Jean-Claude Oliva, Directeur de la Coordination Eau Île-de-France.