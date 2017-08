Jean-Marie Pelt, le jardinier du Bon Dieu

Film documentaire réalisé par Patrick Basso, France, Durée 52 minutes, 2016. Dans ce film documentaire, le père de l’écologie urbaine et défenseur de l’agriculture biologique, affirme ses espoirs et ses craintes pour l'avenir.

Informations pratiques Projection vidéo mardi 21 novembre de 20h00 à 21h30

Accueil du public à 19h30 autour des apéros de Cécile de la Ressourcerie La mine. Rendez-vous à l'Espace Jean Vilar, 1 rue Paul Signac à Arcueil - RER B Arcueil-Cachan (sortie 1 rue du docteur Gosselin)

Disparu le 23 décembre 2015 alors que ce film était en préparation, Jean-Marie Pelt affirme ses espoirs et ses craintes pour le monde de demain lors des échanges avec Pierre Rabhi ou Denis Cheissoux de France Inter.

Corinne Lepage, Yves Paccalet et de nombreux proches ou disciples évoquent le parcours singulier du fondateur de l’Institut Européen d’Écologie, père de l’écologie urbaine, et dessinent un portrait intime de cet homme d’exception à la fois pharmacien, botaniste et écrivain, auteur de la série télévisée L’Aventure des Plantes (7 d’or du meilleur documentaire en 1987). Défenseur de l’agriculture biologique, il a été parmi les premiers à s’opposer aux OGM et aux pesticides.

Jean-Marie Pelt

Jean-Marie Pelt, était pharmacien agrégé et un botaniste-écologiste de renom. Il a réalisé de nombreuses missions scientifiques à l'étranger qui l’ont amené à s'intéresser aux pharmacopées traditionnelles de ces pays. Il s’est engagé sur plusieurs problèmes généraux concernant l'écologie comme la qualité alimentaires, les OGM, les forêts, le réchauffement climatique...

Il était très connu pour ses séries télévisées comme :

Des Plantes et des Hommes (ARTE)

Passion Terre (France 3)

Et de nombreuses émissions radio :

Chroniques Ecologiques (hebdomadaire, RTL, 1990-1992)

Nous n'avons qu'une terre (Radio France Internationale, 1995-1996)

Chronique dans Hexagonale Poursuite, de Denis Cheissoux (France-Inter, 1996-2000)

Chroniqueur averti et apprécié dans CO2 Mon Amour, de Denis Cheissoux (hebdomadaire, France Inter, depuis 2000, les samedis à 14 h).

