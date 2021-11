Ciné-débat de l'Upedd : Jura

Informations pratiques Mardi 14 décembre 2021 à 19h30 Accueil avec apéritif artisanal, bio et local à 19h00 CSC MADELEINE REBERIOUX 27 av. François Mitterrand 94000 Créteil - tel : 01 41 94 18 15 contact@mjccreteil.com Metro Ligne 8, arrêt Pointe du Lac Bus 117, 393, Optile, arrêt Pointe du Lac - Bus 281, arrêt Coteaux du Sud Réservation conseillée: UPEDD@valdemarne.fr ou 01 56 72 89 44

La soirée

Séance ciné-débat avec projection du film "Jura" de Coline Beuvelet suivie d'un débat avec Cécile et Wilma de l’Atelier Bombylius, tiers-lieu et exploitation agricole en maraîchage biologique à Périgny-sur-Yerres.

JURA

Film réalisé par Coline Beuvelet (France), durée : 53 min.

Synopsis

Claude et Philippe, deux frères agriculteurs travaillent sur l’exploitation créée par leur grand-père dans un petit village du Jura.

Sur les paysages amples et au fil des saisons, ils ont accepté de dévoiler leurs vies, leurs préoccupations quotidiennes, ainsi que leurs rêves et leurs inquiétudes quant à l’avenir.

Au récit de ce quotidien, se mêlent, dans une parole libre et sincère, les voix d’autres agriculteurs de la région. Réunis le temps d’une discussion, ils sont 7 à commenter, échanger sur leur métier.

Progressivement se dessinent des parcours de vies dans toutes leurs complexités ; des vies de travail qui racontent en plus d’une histoire économique, des histoires familiales, une identité régionale, un mode de vie et des valeurs à préserver.

Wilma et Cécile de l'atelier Bombylius

L’Atelier Bombylius a été fondée en 2021 par Wilma et Cécile, mère et fille. Ce tiers-lieu est né de l’évolution de l’exploitation agricole la Ferme de Wilma, installée depuis 2017. L’exploitation agricole s’étend sur 1,4 ha en maraîchage biologique. Toute la production, de légumes principalement, mais également de fruits et de plantes aromatiques, est certifiée bio par l’organisme Ecocert.

Une histoire de famille

En 2012, après une année de formation en maraîchage biologique, Wilma, fille de maraîcher, démarre sa première activité de jardin pédagogique grâce à l’association qu’elle a fondée Les Jardins de Wilma. En 2017, elle s’installe en tant qu’exploitante agricole sous le nom de La Ferme de Wilma. Elle vend ainsi ses premiers légumes en vente directe à la ferme.

Pendant ce temps-là, Cécile, sa fille, finit ses études d’ingénieure mais elle rêve de créer un lieu de vie et de rencontres qui ferait du bien à tout le monde. Et pourquoi pas directement sur l’exploitation agricole ?

Mère et fille se lancent dans l’aventure en 2020. Après une année de recherches, d’idées, de création, 2021 voit la naissance de l’Atelier Bombylius qui reprend l’exploitation agricole et la transforme en tiers-lieu pour combiner production de légumes bio, rencontres et pleins de belles aventures à venir.