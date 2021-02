32e Journées scientifiques de l’environnement Le rôle des sciences face aux crises environnementales : philosophie, responsabilités et engagements. Mardi 16 mars 2021 à partir de 18 h 30 Soirée inaugurale En présence de Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne et Jean-Luc Dubois-Randé, président de l’université Paris-Est Créteil

Animateur : Anthony Laurent, co-fondateur de la revue Sciences Critiques

Avec Jean-Marc Lévy-Leblond , physicien et épistémologue, professeur émérite de l’université de Nice, auteur signataire du manifeste Maitriser la science (1988)

, physicien et épistémologue, professeur émérite de l’université de Nice, auteur signataire du manifeste Maitriser la science (1988) et l'Atelier d'écologie politique (Atécopol), collectif de scientifiques toulousains, plateforme d'expertise de la MSHS-Toulouse représenté par : - Laure Teulières, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, laboratoire FRAMESPA, CNRS – UT2.

- Jean-Michel Hupé, chargé de recherches (CNRS) en sciences cognitives et en écologie politique, FRAMESPA, CNRS – UT2.

- Hervé Philippe, directeur de recherches (CNRS) en génomique évolutive et bio-informatique, Station d’Écologie Théorique et Expérimentale (SÉTE), CNRS – UT3.

Mercredi 17 mars 2021 (matin) Comment les sciences se construisent dans un contexte historique ? 8h30 Ouverture de la plateforme web

9h00 Ouverture des 32e Journées scientifiques de l’environnement par Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale déléguée à la Santé, l'enseignement supérieur, la recherche et l’agriculture périurbaine.

9h10 Ouverture de la session par Françoise Préteux, directrice de la recherche de l’école des Ponts Paris-Tech.

9h20 Présentation et animation de la session par Matthias Beekmann, directeur de l’Osu-Efluve / Upec, directeur de recherche au CNRS et Patrick Savidan professeur de philosophie politique à l'Upec. 9h25 Politique et recherche publique par Philippe Huneman , philosophe des sciences, directeur de recherche à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences (CNRS / Univ. Paris I Panthéon Sorbonne)

Politique et recherche publique par , philosophe des sciences, directeur de recherche à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences (CNRS / Univ. Paris I Panthéon Sorbonne) 10h15 Technosciences : une utopie totale par Bernadette Bensaude-Vincent , philosophe des sciences et technosciences, professeure émérite à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Technosciences : une utopie totale par , philosophe des sciences et technosciences, professeure émérite à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne 11h05 Les sciences sont-elles universelles ? par Fabrice Flipo, professeur de philosophie, d’épistémologie et d’histoire des sciences et techniques à l’Institut Mines-Télécom Business School 11h55 - pause Mercredi 17 mars 2021 (après-midi) 13h00 - table ronde Sciences et parties prenantes : acteurs économiques, responsables politiques et citoyens Animateur : Olivier Ruchet, doctorant en philosophie politique, Upec

Avec : Hélène Landemoore , maîtresse de conférences en science politique à l'université de Yale

, maîtresse de conférences en science politique à l'université de Yale Paul Poulain, spécialiste des risques industriels, président du Geespi (Groupement des entreprises d’études en sécurité et prévention contre les risques d’incendie) Comment les sciences s’inscrivent dans un contexte politique ? 14h20 Ouverture de la session par Lia Marcondes, Université populaire de l’eau et du développement durable (UPEDD), CD94 et Matthias Beekmann, Osu-Efluve / Upec 14h25 Civilisation in vitro, industrialisation du vivant par Céline Lafontaine , Professeure agrégée de sociologie à l'université de Montréal, chercheuse au MEOS (Médicament comme objet social)

Civilisation in vitro, industrialisation du vivant par , Professeure agrégée de sociologie à l'université de Montréal, chercheuse au MEOS (Médicament comme objet social) 15h05 Sciences et démocratie, politiques environnementales et participation citoyenne par Zélie Würthrich , doctorante en philosophie à l’Upec (LIS), lauréate du Prix de l’Université 2020 du Conseil départemental du Val-de-Marne et Simon Baeckelandt , (CERAPS), Université de Lille

Sciences et démocratie, politiques environnementales et participation citoyenne par , doctorante en philosophie à l’Upec (LIS), lauréate du Prix de l’Université 2020 du Conseil départemental du Val-de-Marne et , (CERAPS), Université de Lille 15h45 Critique des sciences dans les années 68 et naissance de l'écologie par Céline Pessis, historienne, postdoctorante (IFRIS, INRAE/LISIS-Univ. Gustave Eiffel). 16h30 - fin de la première journée Jeudi 18 mars 2021 (matin) Questions aux scientifiques. S’engager ou engager les sciences ? 8h30 Ouverture de la plateforme web

9h00 Ouverture de la journée par Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental en charge de l'Environnement, des espaces verts et naturels, de la biodiversité, de la protection contre les nuisances, de la gestion des déchets et de l’aménagement numérique.

9h10 Ouverture de la session par Bernd Schollhorn de l’université de Paris

9h20 Présentation et animation de la session par Julien Le Roux, maître de conférences à l’Upec et François Prévot, Institut de physique du globe de Paris (IPGP) 9h25 La recherche sur les plastiques : interactions sciences et société par Bruno Tassin , professeur d’hydrologie urbaine à l’École des Ponts ParisTech / Leesu et Romain Tramoy , post-doctorant à l’Upec et l’École des Ponts ParisTech / Leesu

La recherche sur les plastiques : interactions sciences et société par , professeur d’hydrologie urbaine à l’École des Ponts ParisTech / Leesu et , post-doctorant à l’Upec et l’École des Ponts ParisTech / Leesu 10h05 Diminuer l’empreinte environnementale de la recherche: Labos 1 point 5, une démarche collective par Tamara Ben-Ari, chercheuse INRAE, Paris, co-fondatrice du collectif Labos 1 point 5 10h45 - pause 10h50 - atelier d’expression Animateur : Anthony Laurent, co-fondateur de la revue Sciences Critiques

Sur la base des « nouveaux cahiers de doléances » de Bruno Latour, la parole est aux étudiants et auditeurs en général repartis en ateliers. Une réflexion sur leurs projections à propos de leurs rôles en tant que futurs producteurs de sciences ou d’ingénierie dans un contexte de crises environnementales majeures. 12h30 - pause Jeudi 5 mars 2020 (après-midi) 13h30 - Table ronde Témoignages d'engagement sociétal de scientifiques de l'environnement Animateur : Anthony Laurent, co-fondateur de la revue Sciences Critiques

Avec : Les rapporteurs des ateliers d’expression

Agnès Ducharne , directrice de recherche au CNRS

, directrice de recherche au CNRS Eric Guilyardi, océanographe et climatologue, directeur de recherches au CNRS 15h30 - Clôture du colloque par Christian Métairie, vice-président du Conseil départemental en charge du Développement durable et de la transition énergétique. Colloque scientifique Le rôle des sciences face aux crises environnementales : philosophie, responsabilités et engagements L’humanité est aujourd’hui devant le constat de crises environnementales majeures, à l’échelle planétaire, et en partie irréversibles : dérèglement climatique, perte massive de la biodiversité, crise sanitaire - maladies infectieuses et maladies chroniques, et enfin crises sociales.

Face à ces multiples crises, la question de la responsabilité des sciences se pose doublement. Tout d'abord, quel rôle joue ou doit jouer la science au sein de nos sociétés pour tenter encore d’endiguer ces problématiques ? Ensuite, quelle contribution des sciences à la genèse de ces crises, au sein d’un système technico-industriel qui prône l’exploitation sans limite des ressources matérielles et humaines ?

Les 32e Journées Scientifiques de l’Environnement se saisissent de ces questions, et les déclinent de trois façons : Questions d’épistémologie. Comment la science se construit dans un contexte historique ?

Questions d’indépendance. Comment les sciences s’inscrivent-elles dans un contexte politique ?

Questions aux scientifiques. S’engager ou engager les sciences ? Contraintes par la situation sanitaire, ces Journées se tiennent cette année en visio-conférence. Pour susciter des moments de participation active et de créativité, nous organisons, en plus des conférences et tables rondes, des ateliers d’expression sur nos attentes envers la science et/ou à notre future vie professionnelle dans ce contexte de crises environnementales majeures. Journées scientifiques de l'environnement, c’est quoi ? Rendez-vous pluridisciplinaire de découvertes et de débats autour de la recherche en environnement en Val-de-Marne, les Journées scientifiques de l’environnement sont destinées aux étudiants, aux chercheurs, aux acteurs locaux et aux agents territoriaux, et offrent une synthèse des connaissances récentes sur un domaine d’actualité. Des discussions en table ronde avec la participation de professionnels et du public sont l’occasion de confrontations directes en complément des présentations scientifiques.

Elles font partie de la formation du master Risques et environnement / parcours Sciences et génie de l’environnement ; du master Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement ; du master Philosophie / parcours Ethiques, normes et savoirs, et parcours Humanités médicales de l’université Paris-Est Créteil ; et du master Ingénierie des risques et des crises de l’université de Paris. Plus d'informations sur http://osu-efluve.u-pec.fr/animations-scientifiques/jse/ Organisation conjointe de l’université Paris-Est Créteil, l’université de Paris, l’École des ponts Paris-Tech et le Département du Val-de-Marne ; avec la collaboration de l’Observatoire des sciences de l’univers - enveloppes Fluides de la ville à l’exobiologie (Osu-Efluve), et notamment du laboratoire eau environnement et systèmes urbains (Leesu), du laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques (Lisa), de l’institute of ecology and environmental sciences of Paris (Iees Paris), de l’institut de physique du globe de Paris (Ipgp), et de l’université populaire de l’eau et du développement durable (Upedd).