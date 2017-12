Le Roundup face à ses juges

Informations pratiques Film documentaire Mardi 23 janvier à 19h00 Projection suivie de débat avec la réalisatrice Accueil 18 h00 - apéritif convivial et Ouverture des Journées Scientifiques de l'Environnement Rendez-vous à l'Amphithéâtre 102 de l'Universite Paris-Est Créteil, Campus Mail des Mèches, 4, route de Choisy - place des champs 94000 CRETEIL Métro ligne 8 ( Créteil-Université ) Soirée construite en partenariat avec OSU/EFLUVE-UPEC

Depuis plusieurs années, l’inquiétude ne cesse de croître quant aux dangers du glyphosate : pesticide le plus utilisé au monde dans les champs et les jardins plus connu sous le nom de Round up. À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique Robin nous propose un réquisitoire accablant contre le Round up, paroles de victimes et d'experts à l'appui. Au-delà de la dangerosité de ce produit, ce film nous interroge plus largement sur les processus de prises de décisions, le rôle des experts et celui de la société civile.

Marie-Monique Robin,

Journaliste et réalisatrice, lauréate du Prix Albert-Londres (1995). Elle a réalisé de nombreux documentaires couronnés par une trentaine de prix internationaux et reportages tournés en Amérique latine, Afrique, Europe et Asie. Elle est aussi l’auteure de plusieurs ouvrages, dont Voleurs d’organes, enquête sur un trafic (Bayard), Les 100 photos du siècle (Le Chêne/Taschen), Le Sixième Sens, science et paranormal (Le Chêne), 100 photos du XXIe siècle (La Martinière). Escadrons de la mort, l’école française (2004, 2008), L’École du soupçon (2006) et, en coédition avec Arte-Éditions, le best-seller Le Monde selon Monsanto (2008, 2009), Notre poison quotidien (2011) et Les Moissons du futur (2013) et Sacrée Croissance ! (2015)

Les Journées scientifiques de l’environnement sont le rendez-vous pluridisciplinaire de découvertes et de débats autour de la recherche en environnement en Val-de-Marne, destinées aux étudiants, aux chercheurs, aux acteurs locaux et aux agents territoriaux. Elles sont organisées conjointement par l’Université Paris-Est Créteil, l’Université Paris Diderot, l’École des ponts ParisTech et le Conseil départemental du Val-de-Marne. Environnement et santé : impacts, enjeux pour la science et pour la société Alors que nombre de scientifiques alertent sur l’état de l’environnement, l’affaire du glyphosate, qui a révélé des failles dans l’expertise européenne, a marqué l’année 2017. Si la question de la dangerosité de ce produit, qui continue de diviser la communauté scientifique, est pour le moment inextricable, le processus de prise de décision à l’échelle de la commission européenne est désormais pointé du doigt : quel est le rôle des politiques, la place des lobbies, le pouvoir d’action des citoyens et de la société civile ? La médiatisation de cette affaire est également symptomatique d’un large mouvement de prise de conscience de l’impact immense des facteurs environnementaux sur la santé humaine. Un constat qui bouleverse les approches scientifiques et a donné naissance à la notion d’exposome, c’est-à- dire la nécessité d’analyser l’impact de l’ensemble des facteurs externes - des expositions liées à l’habitat et/ou au milieu professionnel - ayant un impact sur la santé (substances xénobiotiques, radiations ionisantes ou non, microbes, parasites, niveaux sonores, etc). Autre bouleversement : le concept de doses-réponses classique de la toxicologie ne s’applique plus aux mélanges de substances dont certaines agissent sur les systèmes hormonaux, tels que les perturbateurs endocriniens. Légitimement, les citoyens exigent plus d’information et une protection plus efficace contre ces dangers. Dans ce contexte, les JSE 2018 ont pour objectif de fournir un éclairage sur • les différentes pollutions dans l’environnement et leurs effets sur la santé, la notion d’exposome qui a bouleversé l’approche de l’analyse des milieux et a potentiellement abouti à de nouveaux modes de pensée scientifique, • la manière dont les réglementations en matière d’environnement s’élaborent à partir d’interactions entre les acteurs institutionnels, scientifiques et les citoyens ainsi que les mécanismes et enjeux à l’œuvre dans l’élaboration des normes • et finalement sur des exemples d’actions à différentes échelles de la société, au croisement de la science et de l’expérimentation. les 30, 31 janvier et 1er février 2018 soirée inaugurale, le 23 janvier 2018 à l’UPEC.