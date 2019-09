Informations pratiques Mardi 26 novembre 2019 à 19h30 Accueil avec apéritif artisanal, bio et local à 19h00 CSC MADELEINE REBERIOUX 27 av. François Mitterrand 94000 Créteil - tel : 01 41 94 18 15 contact@mjccreteil.com Metro Ligne 8, arrêt Pointe du Lac Bus 117, 393, Optile, arrêt Pointe du Lac - Bus 281, arrêt Coteaux du Sud Réservation Conseillée: UPEDD@valdemarne.fr ou 01 56 72 89 44

L'épopée du déchet, Film Documentaire de Marielle Gros et Bruno Jourdan, France, 2018, 54 min

Synopsis

Tri sélectif, incinérateurs et centres d’enfouissement tentent d’apporter des réponses technologiques au danger écologique majeur que représente aujourd’hui le déchet. Mais que nous racontent les déchets sur notre civilisation, sur nos comportements individuels et collectifs ? Recyclage, économie circulaire, nouvelles valeurs énergétiques, le déchet tente de trouver un nouveau statut dans une société plus responsable de son environnement. La poubelle à cacher loin des villes peut aujourd’hui se visiter comme une usine pensée pour notre avenir.

Avec les interventions de Sabine Barles, historienne, Hervé Domenach, démographe, Pierre Godard, éboueur-écrivain, Dominique Lhuilier, psychosociologue du travail, Thierry Paquot, philosophe, et de nombreux praticiens de la filière en Région Sud.

Le film parcours tous les lieux des déchets de la région Sud - Centre de stockage, centre de tri, carrière et centre d'enfouissement, une fabrique de mobilier urbain en plastique recyclé, Décharge, centre valorisation, recyclerie, disco soupe, et même un service Archéologie - un véritable panorama de la problématique des déchets et ses acteurs dans notre société.

L'HISTOIRE DU FILM

“L’épopée du déchet” : un film documentaire réalisé et produit par Image de ville –



Image de ville, association créée en 2002 à Aix-en-Provence, valorise la création cinématographique dans toute sa diversité pour contribuer à la diffusion de la culture urbaine, architecturale et environnementale. Image de ville organise deux événements festivaliers ( le festival Image de ville et Journées du film sur l’environnement) et une cinquantaine de rendez-vous publics chaque année, développe une politique de production et de soutien à la création cinématographique, et anime un réseau d'acteurs culturels et institutionnels, principalement en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'idée de l'Epopée des déchets est née en 2014, lors de la 9ème édition des Journées du film sur l’environnement, intitulée Gaspiller/recycler, et consacrée au thème des déchets. Certains épisodes du film en train de se faire ont été présentés lors des éditions suivantes des JFE. Deux montages courts ont été projetés dans le cadre de l’exposition sur l’économie des déchets au MuCEM (Vies d’ordures en 2017). Après une première phase sous forme de web-doc, le montage du film est achevé. Il est désormais en diffusion. A destination de tous les acteurs de l’environnement qui souhaitent aborder la transition écologique et la sensibilisation des publics