L'invention du système déchets

Conférence de Sabine Barles

Professeure en urbanisme et aménagement – Spécialiste de l’histoire des techniques et de l’environnement urbains.

Loin d'être une chose naturelle dans les villes, les déchets urbains sont une invention récente. Cette invention, daterait des années 1880, quand les restes ont été dévalorisés progressivement et transformés en déchets et eaux usées sans débouchés, alors qu'ils étaient auparavant considérés comme une mine de matières premières. La gestion des ordures devient alors technocratique, les ingénieurs vont se faire les chantres de l’assainissement urbain. A partir de 1920, l’invention du déchet et de l’eau usée se traduit par des pollutions très importantes des milieux. La rançon de la propreté urbaine est la contamination de tous les milieux avec de nouvelle pathologies, liées à cette nouvelle façon de les gérer.

Extraits de Publications



SABINE BARLES L’invention des déchets urbains France: 1790-1970, Champ Vallon, 2005

En France, les municipalités produisent aujourd’hui 47 millions de tonnes de déchets par an ; elles consomment environ 6 milliards de mètres cubes d’eau et produisent à peu près la même quantité d’eaux usées. Les villes consomment donc beaucoup et perdent presque autant. Elles constitueraient, selon l’écologue Eugen Odum, des écosystèmes parasites, vivant au détriment des autres tout en affectant le fonctionnement biogéochimique de la biosphère.

La boue, la voiture et l'amuseur public. Les tranformations de la voirie parisienne, fin XVIIIème- XIXè siècles.

Sabine Barles dans Ethnologie française, 2015 / 3 N° 153 | pages 421 à 430 - Presses Universitaires de France

"A la fin de l’Ancien Régime comme au xixème siècle, dans un contexte de croissance de la population, de la consommation et des échanges, faciliter la circulation et améliorer la salubrité constituent des préoccupations grandissantes de l’administration parisienne. La rue se doit d’être propre et nette. La boue encombre, comme encombrent les amuseurs de rue, les enfants qui jouent, les porteurs d’eau, qu’il convient d’éliminer au profit d’une rue fonctionnelle, pourvoyeuse d’hygiène et de richesse".