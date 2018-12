Loi "agriculture et alimentation" vers une transition écologique?

Destinées aux étudiants, aux chercheurs, aux acteurs locaux et aux agents territoriaux, les JSE offrent une synthèse des connaissances récentes sur un domaine d'actualité. Elles permettent ainsi à des chercheurs, jeunes ou confirmés, de présenter leurs travaux et à un public divers de s'informer et de débattre. Des discussions en table ronde avec la participation de professionnels et du public sont l'occasion de confrontations directes en complément des présentations scientifiques. Ce colloque est complété par un forum professionnel des métiers de la ville et de l'environnement qui permet aux participants de découvrir des métiers et des parcours professionnels, en rencontrant des entreprises, des services publics et des associations du domaine de l'environnement : eau, air, sol, déchet, bruit, énergie, cadre de vie.

Les JSE sont organisées conjointement par l'Observatoire des Sciences de l'Univers de l'UPEC (OSU-EFLUVE) et le Conseil départemental du Val-de-Marne. Elles font partie de la formation du Master Sciences et Génie de l'Environnement (SGE), formation cohabilitée par l'Université Paris-Est Créteil, l'Ecole des Ponts ParisTech, l'Université Paris Diderot et du Master Sciences et Technologie de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement (STA2E) de l'UPEC.