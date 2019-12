Peut-on parler d'effondrement sans imaginer l'après?

Une soirée dédiée à la présentation de la théorie de l'effondrement par ses auteurs et du rapport "Île de France Biorégion 2050", qui propose de penser un monde "désirable" pour l'après effondrement. Cette soirée ouvre sur la série de conférences et débats des Journées Scientifiques de l'Environnement ( JSE), dédiées cette année aux Grandes crises de l’environnement : effondrement et résilience en partenariat avec l'OSU Efluve-UPEC, les 4 et 5 mars ( suivre le programme)

Dans le livre coécrit avec Pablo Servigne, les auteurs décortiquent les ressorts d’un possible effondrement et proposent un tour d’horizon interdisciplinaire de ce sujet - fort inconfortable - qu’ils nomment la "collapsologie". En mettant des mots sur des intuitions partagées par beaucoup d’entre nous, ce livre redonne de l’intelligibilité aux phénomènes de "crises" que nous vivons, et surtout, redonne du sens à notre époque. Car aujourd’hui, l’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit que tout peut continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon de notre génération, c’est le début de son avenir. Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer, et à vivre…

« Penser l’avenir » une condition pour la résilience.

Présentation du rapport Île de France Biorégion 2050

Benoit Thévard

«Biorégions 2050» est un scénario prospectif, répondant à une commande du Forum Vies Mobiles, think tank de la SNCF, d’imaginer une région sans voiture à l’horizon 2050. Fruit d’un travail de deux ans, sur 244 pages, il imagine à quoi pourrait ressembler la région francilienne à la suite d’un effondrement de notre société industrielle.

Décrire un monde désirable

Il se peut qu'en 2050, on retrouve plus de douceur de vivre en Île-de-France qu'aujourd'hui. Il n'est pas intéressant de faire étalage d'un scenario chaotique, d'une société qui succombe à la violence, mais plutôt de prendre en compte le réel et dessiner ce qui est désirable.

« Le bien-vivre arrivera si on anticipe l’effondrement, estime Agnès Sinaï, co-auteure du rapport. Notre rapport décrit un système civilisé, donc anticipé par les politiques actuelles. Mais s’il n’est pas anticipé, ce sera peut-être moins civilisé»*.

Un avant-gout de résilience

Moitié moins d’habitants, quasiment aucune voiture. Une région « reconnectée à des rythmes plus lents, pratiquement autosuffisante sur le plan énergétique et alimentaire, libérée des nuisances des énergies fossiles»*.

« La seule manière de reprendre la main c’est de relocaliser »... « Boucler les flux »...La biorégion est une « éthique de la visibilité des flux. Chaque citoyen sait d’où viennent et où vont l’énergie, le biogaz dans son moteur, les aliments, les déchets »*…

« … la carte des activités a dû être redessinée et la capacité d’autoproduction renforcée. La vie quotidienne a retrouvé une forme de convivialité de proximité, à base d’entraide et de solidarité. Les hypermarchés ont disparu…. Le périphérique a été couvert de verdure et transpercé de radiales cyclistes et pédestres qui conduisent aux biorégions limitrophes. La fin des moteurs thermiques, liée à la pénurie de pétrole et à des décisions politiques, a induit une atmosphère nouvelle…. Les cyclistes peuvent pédaler sans s’étouffer»*.

* interview d'Agnès Sinaï dans L’Île-de-France va s’effondrer... et la vie y sera belle, Reporterre,

Benoît Thévard

Ingénieur, chercheur (Institut Momentum)

Benoît Thévard est ingénieur de l’école des Mines en Génie énergétique. Après avoir travaillé plusieurs années dans l’industrie aéronautique, il a passé plusieurs mois au Québec, dans un écovillage qui prépare l’après-pétrole. Depuis son retour en France, il anime le blog www.avenir-sans-petrole.org, mène des activités de recherche sur la résilience des territoires et parcourt la France pour informer citoyens, élus et entreprises, par des conférences, de la nécessaire et urgente transition de la société. Il est également administrateur de l'Institut Momentum et de l'association Virage Energie Centre-Val de Loire, fondateur d'une initiative locale de transition citoyenne. Enfin, il est auteur de deux rapports présentés au Parlement européen : L'Europe face au pic pétrolier (2012), et Vers des territoires résilients en 2030 (2014).