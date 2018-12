Informations pratiques Mardi 15 Janvier 2019 à 19h30 Accueil avec apéritif artisanal, bio et local à 19h00 Maison des Sciences de l'Environnement - Campus centre, Univerité Pairs Est Créteil (MSE/UPEC) Suivre la rue Pasteur Valléry Radot (parking du palais des sports) Métro ligne 8, Créteil-université

Ce nouveau cycle de l’UPEDD s’attachera à présenter des données factuelles sur la pollution de l’air, les origines des polluants et les préconisations pour les résoudre ou les atténuer, mais il sera question aussi de comprendre les enjeux de pouvoir qui s’affrontent depuis plus d’un siècle dans la lutte contre l’impact des pollutions. Cette première conférence est une rencontre avec un des laboratoires les plus pointus sur le fonctionnement de l'atmosphère et la qualité de l’air, le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA).

Pollution atmospherique: de quoi parle-t-on ?

En 2018, un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publié le 30 octobre, annonçait le chiffre de 600 000 enfants qui seraient tués par an dans le monde par la pollution de l’air. En France, l’Agence nationale de santé publique a estimé en 2016 que la pollution de l'air était à l'origine de 48000 décès prématurés par an. Ce sont entre 75 et 98% d’enfants qui respirent un air toxique, soit un air de qualité inférieure aux normes de l’OMS. La France est désormais poursuivie devant la cour de justice européenne pour dépassement des normes anti-pollution.

Ces pollutions sont surtout issues des activités humaines, principale source de pollution atmosphérique. Les activités industrielles et agricoles, le chauffage domestique ou tertiaire, le fonctionnement des moteurs (à essence, diesel, fioul, etc) sont à l’origine de ces gaz et particules fines qui provoquent, à des degrés divers, des troubles respiratoires, maladies cardiovasculaires, voire des cancers.

Mais en zones denses, très urbanisées, le secteur des transports est un contributeur de premier rang, en raison de sa forte dépendance au mode routier et au pétrole. Aussi la dépendance au véhicule individuel pour la mobilité quotidienne et les longs trajets reste très forte (plus de 65% des déplacements quotidiens).

En France, après ses voisins européens, les Zones à faible émission (ZFE) sont adoptées : Strasbourg et Bordeaux en 2018, Lille et la Métropole de Paris en 2019. La vignette Crit’air est l’outil qui rend possible les ZFE. Il s'agit de classer en six groupes les véhicules selon l’année d’immatriculation, leur efficacité énergétique et leurs taux d’émission en créant des zones de circulations différenciées.

ISABELLE COLL est Maître de conférences au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA). Elle présentera les liens entre l'augmentation de l'urbanisation et la dégradation de la qualité de l'air dans les milieux urbains dans un contexte de changement climatique tout en répondant aux questions suivantes : Quelles mesures locales peut-on prendre pour améliorer la qualité de l’air en ville ? Comment doit-on concevoir l’évolution urbaine ? Quelles sont les expositions / inégalités d’exposition des populations à la pollution Atmosphérique? Quels sont les instruments dont on dispose ? Les Zones à faibles émission sont-elles une de ces solutions ?

Un cycle conçu en partenariat avec l’Observatoire des Sciences de l’Univers- Enveloppes Fluides : de la Ville à l’Exobiologie (OSU Efluve), qui accueillera les conférences dans l’amphithéâtre de la Maison des Sciences de l’environnement, récemment inaugurée sur le Campus de l’UPEC. Le cycle sera co-animé par le directeur de l’OSU Effluve et chercheur au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), Matthias Beckmann.

MATTHIAS BEEKMANN, Directeur de recherche au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) et directeur de l’Observatoire des Sciences de l’Univers- Enveloppes Fluides : de la Ville à l’Exobiologie – (OSU Efluve).