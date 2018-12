Qualité de l’air : situation globale, particularités locales - balade urbaine

Informations pratiques Vendredi 30 mars 2019 à 14h00 RDV devant la Maison des Sciences de l'Environnement - Campus centre, Univerité Pairs Est Créteil (MSE/UPEC) Suivre la rue Pasteur Valléry Radot (parking du palais des sports) Métro ligne 8, Créteil-université

Les Particularités locales des particules

Cette balade urbaine vient clore le cycle UPEDD sur la qualité de l’air. Dans ce cycle il a été porposé de voir la qualité de l’air non seulment du point de vue chimique mais aussi comme construction sociale. Or, de plus en plus d’études mettent en évidence des inégalités d’exposition liées à la pollution de l’air. Il est aujourd'hui possible de voir les variations des concentrations atmosphériques de polluants auxquelles les populations sont exposées à l’intérieur des villes.

La balade sera animée par Vincent Dupuis, maître de Conférence en Milieux denses et matériaux au laboratoire Physicochimie des Electrolytes et Nanosystèmes interfaciaux (PHENIX), spécialiste de capteurs portatifs, et Malika Madelin, maître de conférences, Université Paris Diderot, Laboratoire de géographie PRODIG, spécialiste de la cartographie de pollution à partir des mesures, Université de Paris, Matthias Beekman, directeur de recherche au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) et directeur de l’Observatoire des Sciences de l’Univers- Enveloppes Fluides : de la Ville à l’Exobiologie – (OSU EFLUVE) et Guillaume Muller, responsable de l’atelier Energie propre, SET.

Cette balade urbaine sera l’occasion de découvrir comment se comporte l’air qui nous entoure en ville à travers les instruments de lectures utilisés par les scientifiques et les professionnels. La balade sera aussi l’occasion d’entendre le point de vue de l’association impliquées dans la lutte contre la pollution de l’air dans le Val-de-Marne, l’atelier Energie Propre (SET). Le parcours permettra de comparer l’air de plusieurs quartiers, selon leur proximité avec les grands axes autoroutiers et découvrir les enjeux de justice environnementale.

Vincent Dupuis et Malika Madelin, sont à l’initiative du projet Aircitizen, workshop de recherche participative tant citoyenne que pédagogique sur la qualité de l'air. Ce projet a pour objectif de permettre aux citoyens d’évaluer de manière active la qualité de leur environnement proche et en particulier de l’air qu’ils respirent, en leur proposant de construire des stations portables de mesures environnementales intégrant divers capteurs à bas coût.

Guillaume Muller est responsable de l’atelier SET –qui s’intéresse particulièrement à la pollution de l’air, notamment celle générée par les véhicules diesel, et propose des solutions alternatives. L’atelier SET est lié à aux associations « Val-de-Marne en Transition » et « Sucy Environnement et Transition.