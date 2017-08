Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) et l'Agence de l’Énergie du Val-de-Marne illustrent comment quelques notions de bon sens peuvent faire bouger les choses.

Informations pratiques Conférence mardi 19 décembre de 19h30 à 21h Accueil du public à 19h00 autour des apéros de Cécile de la Ressourcerie La mine. Rendez-vous à l'Espace Anis Gras, le lieu de l'autre, 55 avenue Laplace à Arcueil - RER B : station Laplace-Maison des Examens. En face de la sortie principale, suivre l’Avenue Laplace, trottoir de gauche, sur 300 mètres.

Que faire face à la crise de l’environnement ?

Les grands bouleversements actuels ont une ampleur telle qu’il est difficile pour tout un chacun d’imaginer des solutions à son échelle. Les grandes entreprises et les Etats sont-ils pour autant les seuls à pouvoir apporter des réponses ? Non ! Le changement de paradigme qu’impose la lutte contre les changements climatiques passe par un changement de nos mentalités, de nos comportements individuels. Mais cela n’impose pas forcément un retour à la bougie : à travers l’approche de la maîtrise de l’énergie, sera illustré, dans cette conférence, comment quelques notions de bon sens peuvent faire bouger les choses.

Richard Wissler

Architecte conseil au CAUE 94 et responsable de l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne.

Laura Amabilian

Conseillère Info-énergie au sein de l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) et agence de l’énergie du Val-de-Marne



Le CAUE et l'Agence de l'énergie proposent des conférences au grand public depuis de nombreuses années. Préparées et réalisées par une équipe pluridisciplinaire (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, conseillers info-énergie), ces conférences sont, outre les apports de connaissances, l’occasion d’échanger sur les différentes façons de « vivre la ville » et d’imaginer son futur.

Pour en savoir plus sur le CAUE et son agence de l’énergie : http://www.caue94.fr/rubrique-caue94/nos-missions