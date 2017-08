Quelles politiques pour le long terme ?

Avec Dominique Bourg. Il est urgent de transiter vers une société plus sobre et plus juste. Comment ?

De développement durable à transition écologique

Le développement durable se voulait une démarche d’anticipation. Il avait pour objet de prévenir les grandes dégradations du système Terre, tout en veillant à la réduction des inégalités. Or, nous avons puissamment dégradé le système Terre, et ce de façon irréversible. Les inégalités, en dépit de l’émergence de classes moyennes chinoises ou indiennes, ont quant à elles crû partout. La montée des températures moyennes s’est accélérée ces dernières années, au point que même les glaciers de l’Antarctique ouest fondent ; nous avons par exemple détruit 58 % des vertébrés sauvages depuis les années 1970. Il est donc urgent de transiter vers une société plus sobre et plus juste. Comment ?

Dominique Bourg

Dominique Bourg est professeur à l’Université de Lausanne. Il est vice-président de la Fondation Pour la Nature et l’Homme. Il est ou a été membre de plusieurs commissions françaises : la Commission Coppens chargée de préparer la Charte de l’environnement désormais adossée à la Constitution française, le Conseil national du développement durable, la Commission 6 du Grenelle de l’environnement. Il a été membre du conseil scientifique de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie). Ses domaines de recherches sont l’étude de la pensée écologique, les risques et le principe de précaution, l’économie de fonctionnalité et la démocratie écologique.

Developpement durable : des objectifs originels ambitieux

Le rapport Brundlandt (1987), texte fondateur du concept de développement durable à l’échelle internationale, avait comme objectifs fondamentaux une répartition plus équilibrée de la richesse sur Terre et la réduction des problèmes d’environnement globaux. Pour Dominique Bourg, le développement durable s’est aujourd’hui éloigné de ces principes fondateurs.

Le concept de développement durable a toutefois généré des apports positifs : il a permis une acculturation, visible depuis une dizaine d’années, avec la montée en puissance de la prise en compte de l’environnement par les citoyens et les politiques publiques, notamment dans les collectivités territoriales. Il a permis une prise de conscience des enjeux écologiques de long terme et a introduit et diffusé le principe de participation des citoyens aux processus décisionnels, les stratégies de dématérialisation, le principe de précaution.

Aucun de ces apports n'est cependant pleinement efficace ni pertinent dans le cadre actuel, mais ils construisent des méthodes pour un autre avenir.

Le défi n’est plus le developpement durable, mais la transition écologique

Pour Dominique Bourg, la transition écologique devra ouvrir plusieurs chantiers :

Economique : au-delà des pollutions, il s’agit de traiter le fond des problèmes d'environnement, à savoir, les flux de matières et d'énergie. Il ne suffit pas de produire moins de polluants, il faut aussi diminuer les productions globales. Dit autrement, il ne faut pas seulement produire et consommer "mieux", il faut produire et consommer "moins". Comment rendre ce message audible, qui plus est en période de crise économique ?

Démocratie : il y a une contradiction frontale entre la nécessité de consommer moins et ce qui fonde la démocratie, car elle est conçue précisément pour permettre l'arrachement à la pauvreté et l'enrichissement du plus grand nombre. C'est le cahier des charges des démocraties représentatives. Quelles institutions pourraient fonctionner avec un nouveau type d’économie ?

Gouvernance internationale : alors que les problèmes d’environnement sont globaux, nos systèmes de gouvernement sont territoriaux, nationaux. La communauté internationale est davantage un espace de défense des intérêts de chacune des nations contre les autres qu'une véritable "communauté".

Modes de vie : les changements climatiques globaux ne sont pas directement accessibles à notre perception, il est donc difficile pour chacun de jauger la situation. Il en résulte aujourd'hui qu'un américain sur deux et un européen sur trois sont climato-sceptiques. Pourtant ce chantier est très important : c’est celui des valeurs, de la spiritualité, des comportements. Quels sont les leviers pour une transition réellement durable ?

Pourquoi faut-il une politique du long terme ?

Nos démocraties représentatives peinent à prendre en compte les problèmes de l’environnement pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles est que la réponse de l’écosystème aux dégradations n’est pas immédiate, il y a un temps d'inertie. De même, la réversibilité des dégradations demande de l'anticipation. Cela demanderait d’accepter une "contrainte" pour n’obtenir un bénéfice que dans trente ou quarante ans. Comment un élu peut-il obtenir une adhésion sur une telle proposition ?

Changer de comportement : le collectif ou l’individuel ?

Certains s’en remettent aux nombreuses techniques pour résoudre nos problèmes environnementaux. L’amélioration des techniques peut permettre d’accéder à un service à un coût moindre, mais elle ne résout pas la question de la croissance de la consommation de ressources. Toute la chaîne est concernée, pas seulement la consommation de viande ou d’énergie. La véritable solution se situe du côté des changements de comportements. En démocratie, le collectif et l’individuel vont de pair. Nos comportements sont enracinés dans un environnement, une culture. Des règles collectives sont essentielles. Mais pour envisager de les appliquer, une prise de conscience est nécessaire, sans laquelle seuls les plus "vertueux" mettront en pratique des actions concrètes.

