Le Vélo est de retour Cycle 3 de la saison 2020-2021 de l'UPEDD Val-de-Marne cyclotour Faire du vélo c'est bien, faire du vélo avec des copains et des copines, c'est mieux.

Pour clore ce cycle de conférences sur le vélo, les associations locales et l'UPEDD proposent deux balades pour découvrir le meilleur du vélo en Val-de-Marne.

Aménagements cyclables, découvertes du territoire et associations engagées pour le vélo, avec pauses causettes et pause goûter. Deux parcours pour satisfaire le plus grand nombre et de tout âge. En prime, vous découvrirez un spectacle engagé pour le climat, inspiré de l'exposition +2 C°, le Val de Marne et le climat Balade n°1 - Tour cyclette (Parcours facile)

Balade familiale au départ d’Ivry-sur-Seine (la Miroiterie) direction Alfortville, quartier Chantereine- Grands Ensemble à la rencontre des associations investies dans le Pacte de la Transition (Alternatiba), Impromptu Théâtral (théâtre el’Duende) sur le thème de l'exposition Val-de-Marne, +2 degrés.

Retour par les bords de Seine Balade n°2 - Cyclotour Traverser le Val-de-Marne à vélo ? Ça bouge !

Départ d'Ivry-sur-Seine (la Miroiterie) - étape à Choisy-le-Roi - médiathèque Aragon - explications sur les infrastructures des transports doux de demain : cyclo fluvial, pistes du pont de Choisy, scandibérique...

Poursuite en remontant sur la D5 ! et découverte de nouvelles pistes le long du T9 - explications par les services du Département et rencontres avec les associations, Cyclofficine d'Ivry-sur-Seine et Antenne MDB Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi et la Cour Cyclette.