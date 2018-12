Voitures et dieselgate, un siècle d'influences

"""Pollutions". Si certains mots expriment plus que d’autres l’air du temps, celui-ci appartient sans nul doute aux concepts clés de notre époque". François Jarrige, L’histoire de la pollution, 2011. Dans ce nouveau cycle de l'UPEDD, il est proposé de donner à voir en quoi la qualité de l’air est au cœur des enjeux sociaux, politiques et économiques. Après avoir présenté les données factuelles de la pollution de l’air et ses origines, il sera question dans cette conférence de donner à voir les enjeux de pouvoir qui s'afrontent pour lutter contre l’impact des pollutions non seulement aujourd'hui mais depuis un siècle. Le monde des voitures Les transports urbains sont un des principaux contributeurs aux émissions de gaz polluants et de particules fines. Dans les zones denses, très urbanisées, le secteur est un contributeur de premier rang à la pollution de l'air en raison de sa forte dépendance au mode routier et au pétrole. Aussi la dépendance au véhicule individuel pour la mobilité quotidienne et les longs trajets reste très forte (plus de 65% des déplacements quotidiens). En Europe, ils représentent 25/% des émissions de CO2. Mais comment la voiture s'est elle imposée comme symbole et totem de la société de consommation ? Car les automobiles et leurs infrastructures sont devenues une seconde nature dans la société moderne, qui ont poussé à l'expation des autouroutes et aux nouvelles formes urbaines qui les accompagnent. Ce processus, que racontent les historiens de l'environnement, ne s'est pas engagé spontannément, mais il a été grandement influencé par les grands consorciums automobiles et dans les années 1920 et 1930. Retour vers le futur Aujourd'hui en France, la pollution de l’air est directement liée à une très forte diésélisation du parc routier et au scandale du dieselgate -- les constructeurs automobiles ayant mis et laissé en circulation plus de 5 millions de véhicules diesel récents qui émettent plus de 5 fois le seuil de la norme en gaz et particules. Les acteurs publics cherchent de plus en plus à limiter l’usage des voitures individuelles. Mais à l’heure du dieselgate, quelle lecture pouvons-nous avoir du rôle de l’industrie automobile dans l’état actuel de la qualité de l’air, et dans les solutions à apporter ? Selon François Jarrige "il importe donc d’étudier comment s’est construite la liberté de polluer", car "l’examen minutieux des lois du début du XXème siècle, laisse entrevoir que dès l’origine, la réglementation de la pollution est prise dans le jeu des lobbies, et elle n’en sortira jamais vraiment". Actualité et histoire, double conférence Deux approches complémentaires des pouvoirs en jeux dans la fabrication de la pollution: l'actualité décriptée par le journaliste ERIC BEZIAT, et le décriptage historique de ce mécanisme par l'historien de l'environnement, FRANCOIS JARRIGE. FRANCOIS JARRIGE, Historien et maître de conférences à l’université de Bourgogne. Ses travaux portent sur l’histoire de l’industrialisation et de ses controverses. Il est l’auteur entre autres, de La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, (avec T. Le Roux), Paris, Le Seuil, 2017. La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français (avec E. Fureix), Paris, La Découverte, 2015. Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, 2014, et ERIC BEZIAT, Journaliste mobilité et automobile au journal Le Monde depuis 2011. Il est auteur entre autres, des articles : Profits, batteries et « dieselgate » : les tendances du Salon automobile de Francfort, 11 septembre 2017 ; En deux ans, le scandale du diesel a bouleversé l’industrie, 8 septembre 2017 ; « Dieselgate » : l’automobile européenne face à de nouvelles normes antipollution, 2 septembre 2017 ; Renault, Fiat Chrysler et les autres : 6 questions sur le nouveau « dieselgate», 13 janvier 2017 Publications