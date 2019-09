Informations pratiques Mardi 22 octobre 2019 à 20h30 Accueil avec apéritif artisanal, bio et local à 20h00 CINEMA LA LUCARNE 100 Av. Juliette Savar 94000 Créteil - tel : 01 41 94 18 15 contact@mjccreteil.co Metro Ligne 8, arrêt Creteil Prefecture Bus 281, 217, 308, arrêt René Acros Séance gratuite pour les auditeurs UPEDD. Réservation conseillée : UPEDD@valdemarne.fr ou 01 56 72 89 44

Waste Land, Film documenraire de Joao Henrique Vieira Da Silva Jardin, Lucy Walker, Royaume-Uni, Brésil, 2010, 98 minutes

Nominé pour l’Oscar 2011 du meilleur film documentaire ; Prix Amnesty International au festival de Berlin 2011 ; Prix du public aux festivals Sundance et de Berlin 2011

Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste brésilien Vik Muniz de Brooklyn, où il vit, à Jardim Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro. Dans la plus vaste décharge du monde, il retrouve son Brésil natal pour un projet artistique inédit : photographier les "catadores" (les ramasseurs de déchets recyclables) dans des mises en scènes composées à partir d’objets et matériaux rescapés des poubelles. Tout au long de cette aventure, le projet va prendre une toute autre dimension. Au fur et à mesure de sa collaboration avec ces personnages hors du commun, Vik va saisir tout le désespoir et la dignité des catadores, alors même qu’ils parviennent à réinventer leur vie en prenant part à son œuvre d’artiste.

Pour en savoir plus sur les Catadores:

Catadores, recycleurs de rue au Brésil, transformer les déchets en citoyenneté

Les catadores du Brésil collectent et vendent des déchets recyclables pour vivre. Poussés par l’exode rural et de fortes inégalités sociales dans l’ensemble du pays, ces « recycleurs des rues » émergent spontanément au milieu du 20ème siècle. Rendant un service essentiel à la collectivité, les catadores vivent pourtant dans une grande précarité et marginalité. Face à cette situation, certains d’entre eux se sont progressivement organisés pour la reconnaissance de leurs droits et de leur profession en se construisant en mouvement de revendication politique.