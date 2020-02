Atelier "l'économie circulaire au profit des acteurs culturels du Val-de-Marne"

Mardi 25 février 2020 à 14 heures

La Ressourcerie du Spectacle (LRDS) organise au CRAPO (Vitry-sur-Seine) un atelier visant à croiser les enjeux de l'ESS, de la culture et l'économie circulaire.

L'objectif de cet atelier d'échanges et de co-construction, est de permettre de mieux introduire l'économie circulaire dans les actions culturelles.

L'après-midi s'organisera autour de la présentaiton de la démarche globale, la visite du CRAPO, site exemplaire de réemploi solidaire, des ateliers autour de 3 tables-rondes et une restitution en plénière.

Lieu : LRDS/Le Crapo,14 avenue du Président Salvador Allende à Vitry-sur-Seine

Pour vous inscrire

Contact : La Ressourcerie du Spectacle

Les tables rondes en détails :

Table n°1: Sensibiliser et engager les acteurs culturels dans l'économie circulaire

Sensibiliser auprès des structures produisant du déchet spectacle : un changement de paradigme à prendre en compte, des solutions qui existent déjà, des pistes de réemploi des déchets du spectacles (mutualisation, réemploi, revalorisation de l'objet pour une autre finalité)

Accompagner le changement dans les équipements culturels : nouveaux modes de production et diffusion, comment s'engager dans le réemploi en tant qu'établissement culturel, quelles mesures incitatives ?

Répondre aux besoins des structures bénéficiaires : de nouveaux modes de consommation à promouvoir auprès des acteurs culturels ; l'économie de la fonctionnalité (se centrer sur l'usage plutôt que sur la propriété), la mutualisation d'équipements, de biens et de compétences, la location, l'achat de seconde main ; freins et opportunités

Table n° 2 : Faire émerger un éco-système coopératif au sein du territoire

Mettre en réseau les acteurs culturels : comment, au travers de quelles instances, pour quoi faire, avec quels moyens humains et matériels, avec qui ?

Organiser la circulation des flux : permettre aux acteurs de l'ESS de capter les flux matériels et de services ; comment l'organiser, rendre visibles les stochs de matériel au rebut ou en sommeil ; comment optimiser l'utilisation d'équipements en sommeil (utilisation très occasionnelle de matériel) ; comment permettre aux établissements publics de DONNER; quelle traçabilité pour les matériels... ?

Formaliser les échanges : quels types de partenariats ; quelle mise en valeur des établissements engagés dans la démarche ?

Table n° 3 : Exemplarité des collectivités

Intégrer l'économie circulaire dans les stratégies de commande publique : quels freins , quelles marges de manoeuvre, comment intégrer des objectifs de réemploi dans l'achat public, quels indicateurs prendre en compte pour mesurer les impacts environnementaux d'une produit ou d'un service ?

Gestion des ressources dédiées à la culture : gestion des stocks dans les établissements culturels publics, quel suivi des déchets produits, comment les services, encourager les bonnes pratiques, quelles mesures incitatives...

Une démarche exemplaire pour favoriser le réemploi solidaire dans tout le Val-de-Marne

Cette initiative s'intègre dans le cadre d'un cycle de rencontres initié par le Conseil départemental du Val-de-Marne et le Réseau Francilien du Réemploi (REFER) pour promouvoir et développer le réemploi solidaire des objets et matériaux, favoriser les démarches d'économie circulaire et solidaire, limiter la production de déchets tout en favorisant l'insertion sociale et professionnelle des Val-de-Marnais, la participation citoyenne et le lien social.

Les différentes rencontres doivent permettre de :

mettre en réseau des acteurs concernés par une problématique commune,

identifier des pistes de solution,

amorcer des actions locales,

et élaborer des propositions concrètes à destination des acteurs publics.

