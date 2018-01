Bravo aux lauréats de la France s’Engage qui agissent déjà en Val-de-Marne !

Le grand concours de la fondation La France s'Engage, présidée par François Hollande, a annoncé le nom de ses 10 lauréats 2017 courant décembre.

Parmi les projets lauréats, 3 sont portés par des acteurs sont membres du réseau ESSaimons en Val-de-Marne et interviennent dans le Val-de-Marne :

Rejoué :

On ne présente plus cette association d’insertion qui vient d’arriver à Vitry-sur-Seine pour collecter, nettoyer et revendre des jouets, livres, CD et DVD. Modèle de l’économie sociale et solidaire et de la lutte contre le gaspillage, elle est l’un des lauréats de l’appel à projets ESS du Département cette année. Le soutien de la France s’Engage permettra à l’association de déployer son modèle dans d’autres territoires de France.

La maison qui déménage :

Le projet, ici porté par Habitat et Humanisme, vise à développer un nouveau concept de logement d’urgence. Ces maisons en bois démontables et que l’on peut facilement agrandir on réduire, ont été inventées par la Scop val-de-marnaise Univers et Conseils (membre du réseau ESSaimons! et soutenue par le Département en 2014). Un prototype de la maison est visible sur le terrain de l’association Matériaupole située à Vitry-sur-Seine.

Les Compagnons bâtisseurs :

Ces « compagnons » interviennent auprès des publics fragiles pour les aider à faire des petits travaux dans leur logement. Ils organisent aussi des ateliers bricolage dans les quartiers du Bois l’Abbé (partie Chennevières) et de la Redoute à Fontenay-sous-Bois. Un partenariat a été élaboré cette année avec le Département. Le projet soutenu concerne le Val de Loire.



Une autre association intervenant désormais en Val-de-Marne faisait également partie des 40 finalistes.

Il s’agît d’Etudes et Chantiers Île de France, association d’insertion, qui déploie son modèle « Solicycles ». L’association est partenaire du Département pour développer toute une gamme de services autour de la réparation de vélos dans un cadre solidaire à Fontenay-sous-Bois.