ESSaimons à la Fête de l'Huma 2017

Peu avant l'ouverture au public, l'équipe du vendredi dans les starting-blocs !

Une vingtaine de personnes se sont relayées durant trois jours sur le stand du réseau ESSaimons à la Fête de l’Huma. Pour la quatrième année, le réseau était invité à rencontrer le public du village de l’ESS organisé à la Fête de l’Huma du 15 au 17 septembre. Plus de 300 visiteurs ont été rencontrés par les équipes qui ont animé le stand avec brio ! Un programme ludique, gustatif, intellectuel et pratique qui a comblé les visiteurs : bravo à tous et merci pour cette belle mobilisation !



Dégustation et découverte de l'ESS en Val-de-Marne : sensibilisation réussie !

Etaient présents :

Valophis Habitat (logement/construction) : Jardins Partagés

Alternatiba (climat) : Graines germées + Loto des odeurs

Val-bio Île de France (agriculture) : Jeu et dégustation de Pommes

Au fil de l'eau (navigation) : Jeu de l'oie



AFEV (étudiants) : Expos Photos

Association Etudes et Développement (étudiants) : Présentation du Festival « Tropikantes »

Planète Lilas (agriculture) : Jeu /Quizz fruits et légumes

Les CIGALES (finance solidaire) : Jeu / interpellation des passants

La Minut'rit (conciergerie solidaire d’entreprise) : Présentation de l'entreprise

Coopaname (travail/entrepreneuriat): Travailler dans une coopérative d’activité et d’emploi

Ferme traditionnelle de Mandres-les-Roses (agriculture) : Quizz

Compagnie Hors-Piste (spectacle) : Jeu

Les Compagnons bâtisseurs (construction solidaire) : Atelier bricolage

Conseil départemental du Val-de-Marne