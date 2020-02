Réemploi Solidaire : rencontre du 13 mars sur le réemploi et les politiques publiques

Le Réemploi Solidaire, le choix d’une politique publique environnementale et sociale

Quels enjeux pour demain ? Quelles évolutions à la suite de l'adoption de la Loi Économie Circulaire ?



Le 13 mars, acteurs publics, associations et citoyens sont invités à échanger autour des enjeux et opportunités pour le réemploi solidaire en Val-de-Marne

Le réemploi solidaire est un secteur aux multiples entrées qu'il convient de prendre en compte dans les politiques publiques, en partenariat avec les acteurs locaux, les citoyens et tous les producteurs de déchets. La première loi en faveur de l'Économie Circulaire, adoptée le 10 février 2020, affirme l'importance du réemploi et renforce l'obligation de réemployer plutôt que jeter, recycler, enfouir ou incinérer. Au-delà de nouvelles contraintes, les changements induits par la Loi se révèlent être de grandes opportunités pour le Val-de-Marne qui bénéficie déjà d'un engagement fort en faveur du réemploi. De nombreuses structures et collectifs citoyens s'organisent et agissent au quotidien sur l'ensemble du département pour donner une seconde vie à tous types d'objets et multiplier les emplois dans ce domaine, dans un esprit de solidarité, d'innovation et de lien social.

Le 13 mars, le Conseil départemental et le Refer proposent de croiser les nouvelles obligations légales pour les acteurs publics et privés en matière de réemploi, avec les opportunités présentes sur le territoire. Un état des lieux de ces activités en Val-de-Marne permettra de bien identifier l'utilité sociale, économique et environnementale du réemploi solidaire, tout en évoquant ce qui peut ralentir ou contraindre leur développement.

Organisée par le Réseau francilien du réemploi (Refer) en partenariat avec le Département du Val de Marne, cette rencontre a pour vocation de mêler citoyens et acteurs publics territoriaux pour échanger et débattre sur ce sujet. Elle s'articulera autour de témoignages et débats, dans une approche constructive, en présence des acteurs du réemploi solidaire présents sur le territoire du Val-de-Marne et des collectivités territoriales. Cet événement s’intègre dans un travail de réflexion et de concertation mené par les acteurs du réemploi solidaire en lien avec le Conseil départemental sur l’avenir des politiques publiques à son sujet.

Au programme :

Introduction par le Refer + et le Conseil départemental

La loi Économie Circulaire du 10 février 2020, de nouvelles obligations en matière de réemploi

Création d'un objectif national de réemploi,

Place du réemploi dans la commande publique,

Ouverture des déchetteries aux associations,

Création de fonds pour le réemploi solidaire...

Le réemploi solidaire en France et en Val-de-Marne

Faire baisser les quantités de déchets : panorama des quantités de déchets en France, les déchets que nous pouvons éviter de produire, un enjeu d'éducation à l'environnement

: panorama des quantités de déchets en France, les déchets que nous pouvons éviter de produire, un enjeu d'éducation à l'environnement Un levier pour l'emploi et l'insertion : densité d'emploi, nouveaux métiers, des emplois non délocalisables, un secteur très propice à l'insertion professionnelle

: densité d'emploi, nouveaux métiers, des emplois non délocalisables, un secteur très propice à l'insertion professionnelle Un levier pour la mobilisation citoyenne et le soutien aux initiatives : la portée démocratique de ces projets citoyens, la création de communautés de solidarité, la portée pédagogique, des espaces de contribution, une dynamique qui génère d'autres activités connexes (cantine associative, programmation culturelle...)

Un modèle économique qui reste à consolider en lien avec les pouvoirs publics

enjeux nationaux,

enjeux territoriaux.

Informations pratiques :

Vendredi 13 Mars de 14 heures à 17 heures 30

Maison des syndicats 11 rue des archives 94000 Créteil

Inscriptions auprès du Refer : alicia.thilmont@reemploi-idf.org

Quelques éléments de contexte proposés par le Réseau francilien du réemploi

Les activités de réemploi solidaire se sont initialement développées pour servir les plus précaires. Héritières du mouvement Emmaüs, nées à mesure de la disparition du métier de chiffonnier, les activités de récupération au service des luttes sociales ont petit à petit intégré les questions liées à la crise environnementale. Ainsi, le réemploi solidaire s’est progressivement hissé pour devenir le fer de lance d’une société qui produit moins, fait durer ses objets le plus longtemps possible, se réapproprie des savoir-faire techniques et artisanaux, lutte contre la production de déchets tout en préservant ses fonctions sociales.

Ce n’est qu’en 2008 que le réemploi trouve sa place au sein des politiques environnementales. Intégré comme un mode de traitement des déchets et priorisé sur le recyclage, il reste encore minoritaire dans l’approche des pouvoirs publics.

Pourtant, il concentre en son sein l'opportunité d’une approche politique globale à échelle territoriale. La multiplicité de ses impacts sur la vie des habitants en fait un formidable outil pour tisser les fils d’une politique de territoire écologique et sociale tout en dynamisant les tissus culturels, économiques ou pédagogiques. Mais les multiples tiroirs que présentent le réemploi solidaire sont encore méconnus et beaucoup reste à faire.

Le rôle du Département du Val-de-Marne



Le Conseil départemental soutient les initiatives de réemploi solidaire en Val-de-Marne. Ici, Pierre Bell-Lloch, Vice-Président, avec les salariées d'Etudes et Chantiers portant le projet Solicycle (remise des prix 2018)

Dans le cadre de ses politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire (ESS), à l'insertion professionnelle et au développement durable, le Conseil départemental accompagne les acteurs du "réemploi solidaire". Entre 2014 et 2019, la politique départementale de soutien à l’ESS a été mobilisée pour accompagner 12 ressourceries/recycleries dans leur création ou leur évolution pour un montant de 160 000 €, permettant la création de plus de 70 emplois et la consolidation de plus de 120 emplois existants.

En 2018, il a souhaité renforcer son soutien pour mieux répondre à leurs besoins en initiant un partenariat avec le Refer et les acteurs du réemploi solidaire présents sur le territoire. Pour un meilleur accompagnement et pour mieux faire connaître ces activités à la fois solidaires et durables, une concertation à visée citoyenne et professionnelle est proposée durant une année (fin 2019- fin 2020).