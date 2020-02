"Réemploi solidaire" : une concertation pour limiter nos déchets en créant de l'emploi local et solidaire

Dans le cadre de ses politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire (ESS), l'insertion professionnelle et au développement durable, le Conseil départemental a souhaité renforcer son action en direction des acteurs du "réemploi solidaire".



L'appel à projets du Val-de-Marne en faveur de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale est un moteur pour l'installation de ressourceries en Val-de-Marne. Ici, Pierre Bell-Lloch, Vice-Président, remet un prix à l'association Rejoué pour le démarrage de son activité à Vitry-sur-Seine en 2018

Entre 2014 et 2018, la politique départementale de soutien à l’ESS a été mobilisée pour accompagner 12 ressourceries/recycleries dans leur création ou leur évolution pour un montant de près de 150 000 euros, ce qui a permis la création de plus de 70 emplois et la consolidation de plus de 120 emplois existants.

La forte croissance du nombre de ces acteurs dans le Val-de-Marne a conduit le Département à structurer son accompagnement et renforcer le partenariat pour mieux répondre aux besoins de ces acteurs très spéciaux :

faire reconnaître ces activités en dehors du secteur économique classique et du recyclage,

identifier un modèle économique viable,

trouver des locaux avec entrepôt, bureaux et boutique,

structurer des partenariats locaux,

faciliter le lien aux habitants et l'ancrage local,

rendre visible et facile la consommation des habitants au sein de ces structures,

valoriser l'utilité sociale de ces structures qui produisent une autre "richesse" et partagent d'autres valeurs.

Le partenariat avec les structures du réemploi solidaires en Val-de-Marne s'articule au travers d'une convention passée avec le Réseau francilien du Réemploi (REFER).



La ressourcerie La Pagaille ne passe pas inaperçue à Vitry-sur-Seine ! © Michaël Lumbroso CD94

Développer le réemploi solidaire en Val-de-Marne : une concertation pour mieux cerner les enjeux, besoins et solutions

L'objectif est d'organiser une série d'événements publics et professionnels pour identifier plus clairement l'ensemble des besoins et discuter des solutions à mettre en oeuvre. Certains acteurs du réemploi solidaire en Val-de-Marne (ressourceries, recycleries...) se sont portés volontaires pour mobiliser autour de thématiques spécifiques (la culture, les quartiers d'habitat social, les mobilités, la notion de tiers-lieu...). Chaque journée permettra donc de rassembler des acteurs locaux, institutionnels, associatifs, citoyens... autour d'une thématique et des enjeux du réemploi solidaire. Chaque rencontre aboutira à la production de recommandations à destination du Conseil départemental qui se mobilise en faveur du soutien à ces structures.

Les prochaines dates :

12 décembre 2019 à la ressourcerie La Pagaille - Ivry-sur-Seine : De la prévention des déchets à la solidarité, comment intégrer le réemploi au sein des groupements HLM ? Quelles propositions ? Quelles perspectives ?"

25 février 2020 à la Ressourcerie du Spectacle à Vitry-sur-Seine : "L'économie circulaire au profit des acteurs culturels en Val-de-Marne" (programme détaillé et incriptions)

13 mars 2020 (lieu à confirmer) : "Lutte contre le gaspillage : le Réemploi Solidaire, le choix d’une politique publique environnementale et sociale. Quels enjeux pour demain et quelles évolutions à la suite du projet de loi Économie Circulaire ?" (programme à venir)



Un partenariat innovant entre le Conseil départemental du Val-de-Marne et le Réseau francilien du Réemploi (REFER)

Le réemploi solidaire en Val-de-Marne: en savoir plus