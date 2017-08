Retour sur le comité partenarial ESSaimons du 7 juillet

Le 7 juillet dernier, les acteurs de l'ESS val-de-marnais étaient réunis à Créteil autour de Pierre Bell-Lloch, vice-président en charge de l'ESS pour le comité partenarial ESS annuel.

Ce comité a été l'occasion de revenir sur l'action départementale en faveur de l'ESS en 2016, le programme d'actions pour 2017 et en particulier les évènements à venir du réseau ESSaimons.

Les acteurs de l'ESS val-de-marnais sont ainsi invités à venir présenter leurs actions, leurs projets, sur le stand val-de-marnais du Village de l'ESS à la Fête de l'Humanité du 15 au 17 septembre. La remise des prix de l'appel à projets de développement social et solidaire du territoire se tiendra, elle, le 20 novembre prochain dans le cadre du Mois de l'ESS et les acteurs qui le souhaitent seront invités à venir y présenter leurs projets ou apporter leurs conseils lors d'un speed-dating.

Enfin, les acteurs présents ont collaboré pour faire émerger des pistes de travail pour "Faire réseau" autour des thématiques suivantes: ESS et innovation, du lien à la coopération, promouvoir l'ESS et l'argent. Le fruit de ces réflexions collaboratives servira de fil rouge aux ateliers de travail partenariaux qui seront proposés au second semestre pour construire le plan d'actions ESS départemental renouvelé.