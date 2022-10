Être apprenti au Département du Val-de-Marne

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de droit privé. C’est la réglementation du Code du travail qui s’applique, notamment pour tout ce qui concerne les conditions de travail (horaires, congés maladie et accident de travail), et non les règles relatives au statut des fonctionnaires territoriaux ou aux personnels contractuels de la Fonction Publique Territoriale (FPT).

L'apprentissage pour les étudiants

Effectuer un stage ou un apprentissage au sein du Département permet :

d’ apprendre un métier aux côtés d’un professionnel qui vous accompagne ;

de participer à des projets utiles et concrets ;

d' acquérir ou d'enrichir votre expérience professionnelle ;

; d’appliquer les outils et les méthodes appris durant l’année scolaire.

Le contrat d'apprentissage s'adresse aux personnes de moins de 30 ans. C'est un contrat à durée déterminée. Le salaire de l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC variant en fonction de l’âge, du niveau de diplôme et de l’année d’étude dans le diplôme.

Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans.

>> Postulez pour devenir apprenti au sein du Département du Val-de-Marne

Et pour le maître d'apprentissage ?

La mission assurée par le maître d’apprentissage est déterminante. Il participe au recrutement de l’apprenti, lui transmet son savoir-faire et lui permet d’acquérir les compétences correspondant à la qualification recherchée, afin de le rendre autonome dans son travail. Concrètement, ses missions se résument en quatre points :

Accompagnement de l’apprenti. Il intervient du recrutement à l’intégration de l’apprenti dans son nouvel environnement, et le suit tout au long de sa formation.

Transmission des savoirs . Il explique à l'apprenti les missions qui lui sont confiées et l'accompagne dans leur réalisation.

Évaluation de l'apprenti . Des points réguliers sont organisés autour de la formation théorique et pratique, en lien notamment avec son école.

. Des points réguliers sont organisés autour de la formation théorique et pratique, en lien notamment avec son école. Maintien du lien. Le maitre d’apprentissage est garant du lien entre le centre de formation et la collectivité, en étant leur interlocuteur privilégié.