Amandine Trizac-Lejemble, de l'association Créations omnivores : "Nous accompagnons les femmes pour leur redonner en confiance"

Amandine Trizac-Lejemble, directrice adjointe de Créations omnivores (©M. Aumercier)

« Je conçois ma vie professionnelle comme un engagement. J’ai besoin de croire chaque jour à ce que je fais ! ».

Diplômée de sciences politiques, Amandine Trizac-Lejemble choisit le levier associatif pour défendre « ses valeurs » : les droits des femmes, l’égalité, la lutte contre les discriminations… Le déclic ? Une année au Nicaragua, en Amérique centrale, où l’étudiante rencontre des féministes engagées pour la cause des femmes dans leur pays.

À 23 ans, Amandine poursuit son exploration en Équateur, auprès des Shuars (autrefois appelés Jivaros) qui peuplent la forêt amazonienne. « Cette expérience m'a profondément bouleversée. J'ai appris à me décentrer de mon prisme occidental, à écouter et à regarder les autres, sans les juger. »

De retour en France, la jeune femme devient animatrice pour l’association humanitaire Paroles de femmes, à Massy, où elle s’emploie à « déconstruire » les stéréotypes de genre, avant d’être chargée de développement pour la Fédération nationale Solidarité femmes-3919. Puis vient l’association d’insertion Créations omnivores, à Choisy-le-Roi, en 2015. C’est du fruit de leur collaboration que naît en 2018 « Elles osent ! », un parcours de formation destiné aux habitantes des quartiers prioritaires, financé notamment par le Conseil départemental.

« L’idée est de rendre aux femmes leur capacité d’agir. Nous les accompagnons vers un projet professionnel, une formation ou la création d’entreprise en leur redonnant confiance en elles. » Se mettre en valeur, s’affirmer dans la sphère publique ou professionnelle… Loin d’être une évidence pour de nombreuses femmes.

« Après mes études, je n'ai pas postulé à certains postes par manque de confiance en mes capacités, témoigne Amandine. Créer et gérer mes propres projets m'a pris plus de temps qu’à beaucoup d'hommes, à diplômes et compétences équivalentes. »

À 37 ans, la directrice adjointe de Créations Omnivores est bien déterminée à poursuivre son action. Objectif en 2021 : poursuivre les ateliers « Elles osent ! » dans six villes du Val-de-Marne et les développer dans d’autres communes comme Créteil.

Ce témoignage est issu du numéro de février 2021 du magazine ValdeMarne