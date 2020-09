Coop’Cot : à la découverte d’une épicerie coopérative et participative en Val-de-Marne

La Coop’Cot : un projet coopératif et participatif soutenu par le Département

À l’origine du projet, des échanges entre deux collègues professeures des écoles à Choisy-le-Roi sur la difficulté à trouver dans le commerce traditionnel de bons produits, sains, pour l’humain et l’environnement ; de qualité, pour leur goût et leur composition et au prix juste pour les consommateurs et les producteurs. Elles découvrent le supermarché coopératif et participatif de Paris « La Louve », participent à des réunions d’information et prennent la décision de lancer un projet sur le même modèle en Val-de-Marne.

De l'idée à l'ouverture



La Coop Cot, projet coopératif à Créteil L'échat

Fin 2017, la première réunion d’information sur le projet réunit une trentaine de personnes.

Les rencontres se multiplient et début 2018, l’association « Les amis de la Coop’cot » est créée.

La même année, la Coop’Cot est lauréate de l’appel à projet ESS du Département et bénéficie d’une aide de 10 000 € .

. Entre mai 2018 et mai 2020, l’association propose déjà, via un groupement d’achat, la commande de paniers à ses adhérents.

Plus qu’une simple épicerie, la Coop’Cot est un lieu de rencontres, d’échanges et de solidarité.

Une fois le local trouvé pour installer l’épicerie début 2020, ce sont les adhérents qui bénévolement ont cherché des meubles de seconde main, réalisé les petits travaux et la décoration : même le nuage de mots en devanture de l’épicerie est le résultat de leurs propositions ! Sans parler des tabliers au logo de la Coop’Cot cousus main par un membre de l’association.

Des produits et des idées

Comment adhérer à la Coop’Cot

Pour devenir adhérent et participer au fonctionnement de l’épicerie, il faut :

assister à une réunion d’information,

payer une cotisation annuelle (15€, prix libre et conscient)

et donner 3h consécutives de son temps toutes les 4 semaines pour effectuer les diverses tâches inhérentes au fonctionnement de l’épicerie.

L’objectif est que les adhérents s’investissent directement dans la recherche de producteurs pour approvisionner le magasin avec des produits de qualité, à un prix accessible et quand c’est possible, bio et local. Une adhérente a par exemple pris contact avec un producteur de l’Yonne pour se fournir en fromage de chèvre fermier, le saucisson que vous trouverez dans les rayons est le résultat d’une belle rencontre entre une bénévole et un producteur aveyronnais, les bières sont brassées à Fontenay-sous-Bois et le miel provient d’un producteur de Sucy-en-Brie. Un travail est en cours pour s’approvisionner directement auprès de producteurs en fruits et légumes. Pour l’instant, ils sont tous bio, à un prix accessible et achetés à Rungis. Vous trouverez également de nombreuses références pour répondre aux besoins du quotidien : produits d’entretien, cosmétiques, zéro-déchet, etc.

Les produits disposent d’une marge fixe et transparente de 23% et les bénéfices sont intégralement réinvestis dans le projet.

Aujourd’hui, la Coop’Cot réunit plus de 130 foyers adhérents (ce qui représentent plus de 200 consommateurs). Un mi-temps et un contrat aidé de 20h aident à développer l’activité depuis 2020.

De nombreuses activités connexes sont proposées :

ateliers de cuisine,

rencontres avec des producteurs et dégustation,

accueil d’autres associations dans les locaux.

La Coop’Cot entend être un lieu « ressources » pour apprendre à mieux consommer, participer à la vie locale et promouvoir l’engagement citoyen.

Vous souhaitez en savoir plus et rejoindre l’aventure ?

Pour cela n’hésitez pas à découvrir le site de la Coop’cot.