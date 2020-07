Mieux manger pour la planète et pour sa santé : c’est possible ! Malgré les difficultés induites par le contexte sanitaire, le défi « Famille à Alimentation Positive » lancé par les associations J’aime le Vert, la Cour Cyclette, Alternatiba Alfortville et Zero Waste Alfortville, de mars à juin 2020, est réussi .



Atelier cuisine - Crédit : J'aime le vert

Le projet, lauréat de l’appel à projets Climat 2019 du Département a permis à douze familles, réunissant une trentaine de participantes et participants, de bénéficier pendant 4 mois d’un accompagnement afin de réinterroger et d’agir sur leur alimentation autour de quatre piliers : décryptage des étiquettes, réduction du gaspillage alimentaire, diversification de l'alimentation et circuits courts.

Réparties en 3 groupes, les familles ont suivi 9 ateliers et temps d'échanges collectifs, pour la plupart à distance en raison de la Covid 19 : gouts et saveurs, réalisation de bocaux, préparation d’une recette, découverte des circuits courts, débat sur la résilience. Une newsletter à destination des familles et une autre à destination du grand public était envoyée chaque mois, aujourd’hui, plus 100 personnes la reçoivent encore.

Le projet visait également à lancer une dynamique citoyenne autour de l’alimentation positive pour la santé et l’environnement dans le Val-de-Marne et plus largement en Île-de-France. Des petits « marchés bio » ont été organisés dans les quartiers prioritaires de la ville afin de proposer à la population des produits bio en circuits courts et à prix coutant. Durant la crise de la Covid 19, 1250 paniers de produits bio et locaux ont été distribués par la Cour Cyclette, avec 330 personnes différentes livrées, soit environ 7 tonnes de produits alimentaires vendus (et 400kg donnés au personnel soignant de Créteil et 12 familles précaires aidées grâce à la solidarité des alfortvillaises et alfortvillais).

Une fête de l’alimentation positive a clôturé en beauté le défi en réunissant toutes les familles afin de partager leur retour d’expérience. Une nouvelle édition sera organisée à l’automne 2020.