Imaginer un journal du futur pour changer le présent !

Imaginer le journal de sa propre ville en 2030, le penser avec les habitants et comme unique règle d'imaginer à quoi ressemblerait leur quartier s'ils avaient le pouvoir de le changer et d'y développer des projets qui répondraient à leurs vrais envies et besoins. C'est ce que les co-fondatrices du tiers lieu L'Alternateur ont fait avec des habitantes et des habitants de Champigny-sur-Marne. Cela donne un journal enthousiasmant, empli de nouvelles mêlant actions collectives, solidarité et écologie.

Imaginer le futur ensemble…

En 2019, Annelise Meyer et Mikhal Bak, les co-fondatrices du tiers-lieu L’Alternateur, qui ouvrira bientôt ses portes à Champigny-sur-Marne, se sont projetées en 2030 pour co-construire avec la population, un journal d’actualités du futur. Impliquées dans le mouvement des "Villes en Transition" en Val-de-Marne, elles ont l’idée du projet à la lecture du livre de Rob Hopkins Manuel de Transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale. Parmi les nombreux exemples cités dans l’ouvrage, leur attention est attirée par le projet de journal du futur. L’idée sous-jacente est la suivante : pour avoir envie d’agir, il faut pouvoir dépasser les sentiments d’impuissance et de peur qui surgissent quand on a connaissance de la gravité des enjeux écologiques. Pour ne pas "seulement agir pour ne pas subir le pire", le Mouvement de la Transition invite à penser en quoi le changement peut aussi être à l’origine d’un futur positif en matière de vivre ensemble et de lien social.

…en partant de l’échelle locale, sa ville, son quartier



Journal du futur Champigny-sur-Marne

D’octobre 2019 à janvier 2021, une dizaine d’ateliers ont été organisés dans la majorité des quartiers de la ville de Champigny-sur-Marne réunissant au total plus d’une cinquantaine de participantes et participants.

Rapidement, associations locales, maisons de quartiers et le bouche à oreille ont permis aux habitantes et aux habitants, de tous âges et de tous profil, de participer à la rédaction de ce numéro spécial.

Les premières questions posées lors de ces ateliers étaient "Qu'aimez-vous faire ? qu’est-ce qui vous plait dans votre quartier ?". À partir de ces ressources, les animatrices invitaient les participants à réfléchir collectivement pour imaginer leur vie à Champigny-sur-Marne dans 10 ans et dans un cadre de vie amélioré. Libre cours était laissé à toutes les idées.

Ces discussions ont fait émerger de nombreuses idées concrètes sur des initiatives qui pourraient se développer. Annelise et Mikhal ont rédigé les articles du journal sur la base de ces échanges et cela donne des nouvelles mêlant actions collectives, solidarité et écologie.

En voici quelques exemples :

l’inauguration d’un jardin partagé de la résidence Adoma,

un focus sur l’agriculture urbaine et la création d’une ferme pédagogique en lien avec les écoles,

une "vélorution" de la ville avec un développement massif des pistes cyclables et de l’usage du vélo à tout âge,

des kiosques dans les quartiers offrant des services de réparation, des spectacles, de l’aide pour le jardinage,

l’instauration d’une taxe pour une économie soutenable locale,

etc.

Le journal du futur, ça continue !

La ville de demain imaginée dans le Journal du futur, Champigny 2030 est le résultat d’une vision collective. L’objectif est qu’il contribue à faire émerger les envies et engagements autour de la co-construction d’une ville qui répondrait à ces aspirations, à travers le soutien notamment de L'Alternateur.

Une campagne de crowdfunding a permis de collecter environ 1 500 € pour imprimer 2 500 exemplaires du journal et le distribuer largement.

Des moments d’échanges seront organisés à destination des lecteurs et des lectrices pour débattre sur les projets qui pourraient prendre vie et essaimer l'initiative d'un « Journal du futur » dans d'autres villes. Le prochain aura lieu le 8 mars.



Découvrir le Journal du futur, Champigny 2030.

Cette association et ce projet ont le soutien du Département.