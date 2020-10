Journée mondiale du nettoyage de notre planète : les rameurs et rameuses du Val-de-Marne à la manœuvre !

Ramassage des déchets sur les berges lors du World Clean Up Day 2020 en Val-de-Marne

Le « World clean up day » 2020, l’action internationale de ramassage des déchets sauvages organisée tous les ans dans plus de 150 pays, s'est aussi tenue en Val-de-Marne, au travers d’une trentaine d’opérations organisées par des citoyennes et citoyens, associations, collectivités et entreprises du territoire.

Ce sont par exemple 600 rameuses et rameurs des 9 clubs d’aviron du département, de tous les âges et niveaux sportifs, qui ont été sensibilisés à la préservation de leur environnement, en ramassant les déchets flottants sur la Marne, la Seine et sur le lac interdépartemental de Choisy-le-Roi. Elles et ils ont aussi nettoyé les berges autour de leurs clubs. Des activités pédagogiques à destination des jeunes ont été organisées en parallèle de certaines opérations, par exemple à Joinville-le-Pont où les jeunes ont pu réaliser un quiz sur l’environnement.

Le comité départemental d’aviron du 94, qui bénéficie d’une convention avec le Département, compte renouveler régulièrement ce type d’initiatives entre 2020 et 2021 avec une approche d’ouverture vers la nature, la biodiversité prenant en compte l’intégration des activités sportives dans leurs milieux naturels.