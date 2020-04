Les forces vives de la transition écologique en Val-de-Marne mobilisées

Le Département, les associations, les collectivités, les services de l’état, les structures de l’économie sociale et solidaire et l'ensemble des acteurs et actrices œuvrant pour la transition écologique et sociale en Val-de-Marne se mobilisent pour faire face à la crise sanitaire inédite provoquée par le Covid-19.

Dans le Val-de-Marne, les initiatives se multiplient. Elles permettent de nous adapater, de repenser nos modes de consommation ou encore d’enrichir notre réflexion sur la transition écologique.

L’association "j’aime le vert" et le collectif "Zéro déchet Alfortville" proposent des ateliers en ligne et recensent de nombreuses astuces pour profiter de systèmes de livraison ou de points de récupération pour acheter local, consommer maison, cultiver en intérieur, réaliser des produits ménagers naturels, etc.

+ Info sur les réseaux de J’aime le vert

Certaines Amap du Val-de-Marne restent ouvertes et s’organisent pour approvisionner, en toute sécurité, les adhérentes et adhérents en légumes frais et locaux. C’est le moment de les découvrir.

+ info sur le réseau des Amap

Toutes ces associations sont soutenues par le Département du Val-de-Marne et sont membres de la communauté Val-de-Marne en mouvement pour le climat

L’Ademe propose des conseils pratiques pour mieux manger et réduire ses déchets, aussi pendant le confinement.

ademe.fr

Le CAUE du Val-de-Marne et l'agence de l'énergie proposent, pendant cette période de confinement, une permanence en ligne pour conseiller et accompagner les citoyennes et citoyens dans leurs démarches de rénovation énergétique / projet d’aménagement et met en ligne un cours gratuit sur la rénovation des co-propriétés.

+ infos sur caue94.fr