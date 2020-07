Les premiers panneaux solaires citoyens du Val-de-Marne sont installés !

Panneaux sur le toit de l'école La plaine - Crédit : Sud Paris Soleil

Quelle est l’histoire du projet ?

Le projet porté par la coopérative « Sud Paris Soleil » résulte d’une démarche participative et citoyenne pour le développement local de l’énergie renouvelable.

L’idée de lancer une coopérative solaire a émergé lors d’un café citoyen sur le thème de l’énergie solaire fin 2015, juste avant la COP21. Un groupe de citoyennes et de citoyens se constitue alors en association « Cachan Soleil » avec l’objectif de lancer des projets de centrale solaire citoyenne dans le sud parisien. Fin 2018, les villes de Cachan et d’Arcueil prennent part à la coopérative comme membre fondateur et s’engagent à identifier des toits municipaux qui pourraient être utilisé par la coopérative. Fin 2019, le Département du Val-de-Marne a souscrit 50 parts de la coopérative, et accorde de plus une subvention de 5000 €, en particulier pour l'action pédagogique de Sud Paris Soleil.

En janvier 2019, la coopérative « Sud Paris Soleil » est créée. Il n’a donc fallu qu’un peu plus d’un an après le lancement officiel sous forme de coopérative pour aboutir à l’installation de ces premiers panneaux. Le nombre de coopérateurs (citoyennes et citoyens, collectivités, bailleurs de toits, entreprises, associations) a doublé depuis la création de la coopérative et s’établit aujourd’hui à environ 200.

Quelles suites ?

S’agissant des panneaux installés sur l’école élémentaire, ils doivent encore être raccordés au réseau et ils seront inaugurés à l’automne en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. De nouvelle actions pédagogiques pour sensibiliser au dérèglement climatique et à la thématique de l’énergie seront également mises en place au sein de l’école « La Plaine », par ailleurs déjà engagée dans une démarche de développement durable.

D’autres communes ou collectifs d’habitantes et d'habitants sont en discussion avec Sud Paris Soleil pour développer de nouvelles installations photovoltaïques sur le territoire.

Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur le site internet de Sud Paris Soleil.