Résilience et transition écologique en Val-de-Marne, tous et toutes mobilisés !

Plus de 80 personnes ont répondu présentes à la rencontre du réseau Val-de-Marne en mouvement pour le climat du 22 janvier dernier sur le thème "Transition écologique et résilience en Val-de-Marne"

Alimentation, climat, énergie, éducation, démocratie…la rencontre a permis de s’interroger sur les vulnérabilités du Val-de-Marne et les leviers de résilience actuels et à développer. Retrouvez la présentaiton de la rencontre et le dessin issu de la facilitation graphique de l’évènement.

Le compte-rendu de la rencontre sera partagé prochainement sur cette même page.