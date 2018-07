Retour sur le lancement du réseau de transition écologique et énergétique du Val-de-Marne

Le 5 juin, l’Hôtel du Département à Créteil a accueilli plus de 120 participants pour le lancement du Réseau de Transition Ecologique et Energétique du Val-de-Marne*. Retour sur cette journée rythmée par des tables rondes autour de deux thématiques : la maîtrise de l’énergie et la qualité de l’air. Les dessins ont été réalisés en direct par Eric Tartrais.

Favoriser les échanges pour trouver des solutions aux défis de la transition

Tel a été le but de la journée introduite par le président du Conseil Départemental, le préfet du Val-de-Marne et le directeur régional de l’ADEME.

Plus de 120 participants appartenant à des collectivités, des entreprises, des associations (dont de nombreux membres de « Val-de-Marne en mouvement pour le climat ») ont assisté à diverses présentations mêlant expériences Val-de-Marnaises mais aussi grenobloises ou Lilloise

Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlantique et membre du Conseil National de la transition écologique, en tant que grand témoin de cette journée, a souligné l’importance des réseaux d’acteurs pour animer des démarches territoriales et contribuer à ce que les projets se démultiplient, au regard de la gravité de la situation. Cette notion d’urgence à agir, à sortir de « l’impasse du modèle énergétique actuel » et à construire un modèle économique répondant à ces enjeux a introduit le débat avec la salle. Les réactions se sont portées notamment sur la gouvernance liée à la transition écologique, sur le passage à l'acte, les crédits nécessaires et l’implication des banques et acteurs financiers à cette démarche... Le lien entre inégalités sociales et environnementales a également été souligné comme un enjeu majeur.

Vers une meilleure maitrise de la consommation énergétique : agir sur le bâtiment et ses usages

Energies renouvelables, matériaux éco-conçus, sensibilisation …





"Une passoire énergétique?" - Eric Tartrais

La matinée a été riche en témoignages sur le recours aux matériaux et aux techniques de construction éco exemplaires prenant en compte économie circulaire et faible consommation d’énergie, avec le Groupe Valophis, Ekopolis et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France. Il y a été souligné l’enjeu de la massification de l’immobilier éco-conçu pour avoir un effet notable.

L’importance des comportements et de la sensibilisation, tout en travaillant sur le business model de la transition énergétique ont été au centre des interventions de l’Institut Négawatt et du Conseil départemental du Val-de-Marne.



La douche partagée - Eric Tartrais

L’approche citoyenne est au cœur des initiatives de l’agence locale de l’énergie « Maîtrisez votre énergie », de l’ADEME et de la coopérative Sud Paris Soleil. La sensibilisation aux bénéfices à long-terme d’une rénovation de l’habitat est primordiale, et pourrait être impulsée par le crédit sur « la valeur verte » : un crédit de rénovation qui se transmettrait de propriétaire en propriétaire. Mais les citoyens peuvent aussi s’impliquer directement dans le développement, par exemple, de l’énergie solaire sur le territoire au travers de coopérative citoyenne.

Reconquête de la qualité de l’air : quels leviers mobiliser ?

Le Val-de-Marne comme l’Ile-de-France est un territoire soumis à une pollution atmosphérique avec des concentrations quotidiennes élevées, notamment en proximité du trafic routier. Les pics de pollution sont le reflet ponctuel de cette situation de fond. La population, dont de nombreuses personnes fragiles, subissent cette exposition qui a des conséquences sanitaires indéniables contre lesquels il faut lutter avec tous les leviers possibles. Entre comparaisons nationales et initiatives locales, voici ce qui a été débattu.

Deux représentants de métropoles françaises, Lille et Grenoble, ont illustré par l’exemple la manière dont ils se sont saisis de l’aménagement du territoire, sous le prisme de l’urbanisme et des mobilités douces, comme outil de lutte contre la pollution. Le CEREMA a démontré l’utilité des techniques de modélisation des pollutions qui viennent en appui aux pouvoirs publics pour prendre leurs décisions d’aménagement.

.





Le nez : un nouvel outil de mesure de la qualité de l'air - Eric Tartrais

Un débat s’est alors ouvert : les pouvoirs publics locaux devraient-ils se montrer coercitifs ? Les représentants ont plutôt préconisé l’adoption d’objectifs par les collectivités qui devraient, en contrepartie, s’engager dans la recherche d’alternatives aux déplacements automobiles et inciter les habitants à se les approprier.

L’angle des changements de pratiques en mobilité a justement été abordée au travers de la logistique avec le Club Demeter, spécialisé dans la logistique durable, et au travers des modes doux via Solicycle, ateliers d’insertion spécialisés dans la réparation et la revente de vélos. L’importance de la sensibilisation et de la formation des citoyens a été mise en lumière et l’Université Paris Est Créteil a présenté son système d’apprentissage en ligne sur le thème de la qualité de l’air : « Airducation ».

Cette journée riche en échanges et en connaissances, via les tables rondes et des stands thématiques, laisse entrevoir une coopération entre les porteurs du réseau et un soutien des initiatives locales pour une transition écologique au service des val-de-marnais.

Les actes seront disponibles en septembre 2018.

* Ce réseau est coporté par le Conseil départemental du Val-de-Marne, l’Unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale de l’équipement et de l’aménagement, l’Unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale de l’environnement et de l’énergie et l’ADEME ile de France.